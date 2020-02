Liliana Segre alla Sapienza, dottorato honoris causa e l'abbraccio "da nonna" con lo studente di estrema destra

L’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza oltre le polemiche degli studenti. La cerimonia dell’ateneo romano, dopo la protesta degli ‘antifascisti’ per il discorso della componente studentesca affidato ad uno studente reputato “neofascista”, si è svolta senza problemi.

Liliana Segre alla Sapienza

Alla senatrice Liliana Segre è stato conferito il dottorato honoris causa in Storia dell’Europa. "Ringrazio gli studenti da cui ho ricevuto più di quanto ho cercato di dare. Anche se sono vecchia sono sempre quella ragazzina che è stata espulsa da scuola per colpa di essere nata. Il mio maestro Primo Levi diceva che 'capire è impossibile ma conoscere e' necessario', e qui siamo nel tempio della conoscenza" – ha detto la senatrice sottolineando l’importanza di aver ripreso gli studi dopo anni.

Polemiche alla Sapienza, Segre: “Le ignoro”

"Mi sono sentita di combattere in tutti i modi l'orrore che ho passato e l'odio. Lo stesso odio che oggi mette al palo le minoranza, si inizia con le vignette umoristiche e poi si passa da parole a fatti. Questa battaglia l'ho fatta per i giovani, dobbiamo insegnare loro a non odiare". Poi la dedica del riconoscimento ricevuto al padre, “ucciso per la sola colpa di essere nato”, e l’acqua sul fuoco delle polemiche. “Le ignoro” – ha detto a margine della cerimonia.

Liliana Segre, abbraccio con lo studente delle polemiche

Con Valerio, il ragazzo di Generazione Popolare, formazione considerata di estrema destra, che i collettivi avrebbero voluto giù dal palco, la stretta di mano e il bacio: “Hai un ciuffo come mio nipote” – ha scherzato con lo studente di ingegneria la senatrice.

“A lei va tutto il mio ringraziamento per il suo enorme contributo per la coltivazione della Memoria. L'università è un luogo di creazione e formazione di una coscienza civica che oggi si frappone tra le ombre del passato e la luce del futuro. Per questo è una grande responsabilità del sistema Paese. Noi – il commento del Ministro Gaetano Manfredi - abbiamo il compito di fornire ai giovani le 'mappe' per programmare il futuro”.

Raggi all’inaugurazione dell’anno accademico: “Memoria e condivsione”

"Oggi è una giornata speciale, intensa e significativa per la città e per l'ateneo. C'è nell'esperienza umana e civile della senatrice Segre un insieme di principi e valori che parlano a tutti noi. Parlano di memoria e condivisione che sono il cuore della nostra Costituzione e che vivono nello statuto di Roma Capitale. Valori che respingono fermamente ogni forma di intolleranza, razzismo e violenza” – ha sottolineato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Zingaretti: “Odio è un virus”

“Oggi c'e' un virus che rischia di diffondersi: l'odio tra le persone. Per combatterlo servono la cultura, la conoscenza. Un Paese ignorante si condanna ai margini e noi vogliamo un futuro migliore. Congratulazioni di cuore a Liliana Segre nessuno più di lei merita il riconoscimento che ha ricevuto" – il commento di Nicola Zingaretti, segretario Pd.

Per la Sapienza 717esimo anno accademico: “Coniuga quantità e qualità”

Ad aprire la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza, il 717esimo della storia del primo ateneo di Roma il Rettore, Eugenio Gaudio: “Questa prolusione è l'ultima che ho l'occasione di pronunciare come rettore della Sapienza, scadendo il mio mandato alla fine di questo anno accademico. Lo sforzo della Sapienza - ha aggiunto - oggi la più rande Università europea, è stato quello, non banale e tutt'altro che facile, di coniugare quantità e qualità".