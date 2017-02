La denuncia di Licia Colò da un supermercato romano: "In vendita granchi ancora vivi"

1 / 2

continua →

Su Facebook la conduttrice Licia Colò lancia il suo appello denuncia direttamente dal supermercato dove è solita fare la spesa. "Ci sono tre confezioni, chiuse con il cellofan, con granchi che ancora si muovono, vedete?". Ruota il telefonino per mostrare alla rete i crostacei. "Abito vicino al mare, ora compriamo questi granchi e poi andremo a liberarli sperando che qualcuno di loro riesca a sopravvivere". (IL VIDEO IN BASSO)

LA RISPOSTA DEL SUPERMERCATO - Il centro commerciale della catena Carrefour ha risposto alla Colò: "Ci dispiace per il grave espiodio. Il prodotto oggetto del video sarebbe dovuto essere venduto sfuso. Abbiamo avviato un'indagine interna per evitare il ripetersi di questo errore, vista la sempre maggiore attenzione che rivolgiamo alla conservazione, all'esposizione e alla vendita di prodotti ittici vivi nei nostri reparti pescheria. Prendiamo serimanete in considerazione la tutela degli animali destinati alla vendita per finalità alimentari. Grazie per la segnalazione". (INTEGRALE NELL'IMMAGINE A DESTRA)

A raccogliere la segnalazione della presentatrice, molto sensibili ai temi animalisti, il presidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco: "Abbiamo scoperto un nuovo caso di maltrattamento nei confronti di animali, che contrasteremo con ogni mezzo si renderà necessario. A denunciarlo è stata la nota conduttrice Licia Colò, che ha trovato in vendita presso un noto supermercato dei granchi detenuti vivi. Una pratica illegale, vietata sia dalle leggi nazionali che dal regolamento sulla tutela degli animali di Roma Capitale" spiega Diaco. Alla luce di questo "desidero sollecitare i commercianti di generi alimentari e i ristoratori a non mettere in atto questa deplorevole prassi. Invito altresì i cittadini a segnalare ogni violazione agli organi competenti o all'amministrazione capitolina".



CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE IL VIDEO