Raggi "patata bollente" su Libero, è bufera: solidarietà alla sindaca

Vergognoso, schifoso, sessista, gratuito, violento. Si sprecano gli aggettivi contro il titolo di prima pagina del quotidiano Libero: "Patata bollente" è l'epiteto che accompagna la foto di Virginia Raggi, a seguire un editoriale firmato dal direttore Vittorio Feltri in cui si paragonano il rapporto privato Raggi-Romeo, e annesso affaire polizze, a Berlusconi e le Olgettine. Il contenuto passa in secondo piano. E' il titolone choc (lo stesso utilizzato anni fa per raccontare il Ruby gate) a scatenare la bufera e i commenti di solidarietà via social.

Su Facebook la vicinanza immediata di Beppe Grillo: "Massima solidarietà alla nostra Virginia. Questa è l'informazione italiana". "Non so se sia sessismo o semplice idiozia, in ogni caso mi fa schifo. La mia solidarietà a Virginia Raggi. La stampa ha superato ogni limite" rincara in un tweet il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Un lungo post compare anche sulla pagina di Roberta Lombardi. Al netto delle scaramucce tra le due, anche in questo la solidarietà è totale.

"Oggi vedo la prima pagina del quotidiano Libero e rabbrividisco. Non la mostro qui in allegato perché, a differenza di qualcuno, io conservo ancora un senso del pudore. Quello mosso oggi contro Virginia Raggi è un vero e proprio attacco sessista. Di così volgari non ne avevo mai letti prima. E' qualcosa di vergognoso, deplorevole, perché un simile attacco offende la dignità di ogni donna. Non è mia consuetudine fare appelli di questo genere, questa volta però si è travalicato il limite [...]".

Anche l'Ordine dei Giornalisti si esprime a riguardo. "Trovo disgustoso quel che appare oggi su Libero, riferito allusivamente alla vita privata di Virginia Raggi. Debbono essermi sfuggite le reazioni delle signore che insorgono indignate quando si ironizza o si fanno battute volgari sulle donne. Attendo di vedere che vincerà il premio "l'imbecille di turno" considerando questa mia dichiarazione un attacco alla libertà di stampa", scrive il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino.

E ancora sono tantissimi i twitter di solidarietà alla sindaca anche da parte dei cittadini. Commenta anche il Pd capitolino: "Da Libero squallida e volgare aggressione sessista contro Sindaca. Solidarietà per Virginia Raggi. Disgusto per becero falso giornalismo".