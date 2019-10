Far iniziare le lezioni più tardi per alleggerire il traffico: l'idea di Virginia Raggi

La sindaca Raggi e la lotta al traffico di Roma, uno degli incubi dei romani. C'è il tentativo di rilanciare Atac, ci sono i progetti del Pums, c'è il car sharing e da lunedì il bike sharing. Progetti, idee alle quali ieri la sindaca Virginia Raggi ha aggiunto una proposta. L'ha fatto durante l'evento di lancio della nuova veste grafica del quotidiano Il Tempo.

"Un'idea che stiamo sviluppando è quella di fare iniziare (sembra una sciocchezza ma in altre città del mondo ha funzionato), le lezioni per gli universitari, che sono tutti ampiamente maggiorenni, ad un orario diverso dagli altri della nostra città. Perché fare iniziare le lezioni universitarie alle 8-9 di mattina quando tendenzialmente aprono gli uffici, le scuole. Iniziamo un po' più tardi, iniziamo ad allegerire la pressione sugli orari. Questa è un'idea che vorremmo perseguire e mettere in campo a partre dal prossimo semestre".