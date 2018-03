Multiservizi, è il giorno dei licenziamenti: consegnate a mano 30 lettere

Sono arrivate questa mattina le lettere di licenziamento per i dipendenti di Roma Multiservizi, consegnate a mano a 30 lavoratori sui 65 totali impiegati come 'amministrativi' nella sede della società partecipata al 51% da Ama e al 49% dalla privata Manutencoop. La procedura di licenziamento collettivo era stata avviata il 26 settembre del 2017 e si era conclusa con un 'verbale di mancato accordo' presso la regione Lazio lo scorso 8 febbraio.

L'azienda aveva ritenuto inaccettabile la richiesta dei sindacati di usufruire degli ammortizzatori sociali. La proposta dell'azienda, sostenuta anche dall'assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro, di accettare una ricollocazione operativa sul territorio a parità di stipendio era stata rigettata dai lavoratori. Ed è proprio nella lettera di "risoluzione del rapporto" che questa possibilità viene riproposta come ultima alternativa al licenziamento. Si legge nelle ultime righe della comunicazione: "Confermiamo la proposta [...] di una allocazione operativa sul territorio, alternativa al presente licenziamento, il quale deve comunque intendersi immediatamente produttivo di effetti". Il lavoratore ha 7 giorni di tempo "per prendere contatto con il nostro Servizio Personale".

Le lettere sono arrivate nonostante tra le organizzazioni sindacali e il Campidoglio fosse aperto un dialogo in merito. L'ultimo si è tenuto mercoledì scorso con l'assessore Gennaro che ha riaggiornato le parti a mercoledì prossimo, il 21 marzo. "Ci era stato fatto capire che entro quella data non sarebbe partita alcuna lettera" spiega un lavoratore a Romatoday. E invece questa mattina è avvenuta la consegna.

Attacca l'opposizione. "Ecco le sorprese pasquali della Raggi. Oggi 30 dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento. I famigliari ringraziano la Raggi per la Pasqua serena che certamente non passeranno" scrive su Twitter il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo. "Raggi sa solo promettere il sole quando piove e la pioggia quando c'è il sole. Questo ha fatto con i dipendenti della Multiservizi, solo belle parole e cattivi fatti" il tweet del consigliere capitolino del Pd, Orlando Corsetti.

"Da settembre scorso i lavoratori sono stati abbandonati dal Movimento 5 Stelle che ha fatto finta di interessarsi a questa situazione proponendo tavoli, discussioni che non hanno portato a nulla" scrive in una nota Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia. "L'assessore Gennaro aveva promesso ai lavoratori che avrebbe trovato una soluzione per evitare i licenziamenti ed invece è accaduto tutto il contrario. La questione non può chiudersi così, faremo in modo che in Assemblea si ridiscuta immediatamente la situazione dei lavoratori".