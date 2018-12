Nidi e terzo settore in crisi: Raggi incolpa la Ragioneria e fa infuriare Lemmetti

È scontro in Campidoglio sui mancati pagamenti a nidi e imprese del terzo settore. Raggi ha accusato la Ragioneria generale, braccio amministrativo della macchina contabile capitolina, di responsabilità nei ritardi denunciati da coop e gestori. Provocando la dura reazione di Gianni Lemmetti. L'assessore al Bilancio, che sulla gestione dei conti pubblici del Comune mette la faccia sul piano politico, non ci sta e chiede subito di aggiustare il tiro. Ma facciamo un passo indietro.

Asili in convenzione, centri per minori a rischio e donne vittime di tratta, assistenza a disabili e anziani. Il Terzo settore che ha in carico una parte consistente dei servizi alla persona forniti dal Comune lamenta bonifici che non arrivano, in qualche caso addirittura da due anni: dagli uffici tecnici non partono i pagamenti e il credito totale ammonta a circa 9 milioni di euro. C’è chi è stato costretto a chiudere l’attività per colpa di decine di fatture mai saldate. Di ieri la denuncia in conferenza stampa del Forum del terzo settore Lazio.

Poi, la difesa del Campidoglio sulle pagine di RomaToday: i rallentamenti che stanno mettendo in ginocchio i servizi, stando ad alcuni accertamenti in corso, sarebbero da imputare a falle di un dirigente della Ragioneria. E' qui che vengono rilasciate delle autorizzazioni propedeutiche al passaggio delle carte alla Tesoreria. E la stessa Virginia Raggi ha fatto sapere, mentre proseguono gli approfondimenti sulla condotta tenuta dal dirigente in questione, di aver sollecitato con una nota interna i ragionieri capitolini a versare quanto dovuto a coop e imprese con la massima urgenza.

Una versione che all’assessore Lemmetti non è piaciuta proprio. Stando ai ben informati, non si aspettava un attacco così agli uffici di sua diretta competenza. Un fulmine a ciel sereno per il titolare dei conti capitolini. Che ha alzato la voce, chiedendo subito di mettere una toppa e spartire, quanto meno, le responsabilità con l’assessore alle Politiche sociali.

Da qui la nota di oggi, a doppia firma con Laura Baldassarre, appunto. Si parla di “verifiche per accertare cause e responsabilità” alla base dei ritardi, di “monitoraggio costante delle procedure di pagamento”. E di “attenzione specifica per sanare i rallentamenti”. Ma la parola “ragioneria” magicamente sparisce. Come i riferimenti a condotte di singoli. Il tiro è stato aggiustato, per evitare incidenti diplomatici in giunta. E la narrazione riportata nuovamente sul piano delle lungaggini burocratiche, di colpe ipotetiche e, almeno per il momento, generalizzate. Le imprese aspettano e sperano nel nuovo anno, con il rischio di chiusure e servizi a metà in caso in cui agli annunci non seguano fatti concreti.

Intanto si alzano i toni anche dalle opposizioni. “La risposta del Campidoglio lascia di stucco - attaccano i consiglieri del Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola - si accorgono solo ora, dopo due anni di denunce e difficoltà degli operatori, dei ritardi e avviano una verifica amministrativa. E loro in questi due anni dov'erano?”.

Contro Raggi e Baldassarre anche il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi, che sui nidi convenzionati aveva richiesto la convocazione di una commissione Trasparenza, poi annullata perché parallela all’Assemblea capitolina. "Il sindaco cerca di coprire le assurde scelte del suo assessore alle Politiche Sociali dando la colpa alla Ragioneria. Sono due anni che Laura Baldassare, senza alcuna idea per il sociale di questa città, sta letteralmente distruggendo un settore, trasportando il dipartimento politiche sociali in assurde guerre anche contro gli asili nido in convenzione". Il consigliere ha protocollato una richiesta di accesso agli atti, per avere chiarimenti sulle accuse mosse dal Campidoglio alla ragioneria.