Regione, via libera alle legge sulla semplificazione. Zingaretti: "Cambia il volto del Lazio"

È arrivato all’alba, al termine di una discussione durata tutta la notte, il via libera del consiglio regionale del Lazio alla proposta di legge 55, contenente ‘Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale’. Il cosiddetto “collegato” al bilancio è stato approvato con una larga maggioranza: 27 voti a favore e 18 contrari. Ai 35 articoli del testo base, nel corso della seduta ne sono stati approvati altri 60. La seduta è stata aggiornata al 27 settembre per la discussione degli ordini del giorno collegati.

Il primo articolo della legge prevede una specifica sezione del sito istituzionale della Regione, denominata "Lazio Semplice", suddivisa per aree tematiche, nella quale dovranno essere riportate le proposte di semplificazione normativa e procedimentale avanzate da soggetti pubblici e privati. L'articolo prevede anche lo sviluppo di una piattaforma volta a condividere la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo della Regione Lazio, con l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e promuovere la diffusione degli open data verso cittadini e le imprese.

Il capo secondo detta disposizioni per la semplificazione in materia di ambiente, agricoltura, caccia e pesca e tutela del territorio e tra l'altro contiene misure che dispongono i tempi di approvazione dei piani di assetto delle aree naturali protette; l'istituzione del Registro unico regionale dei controlli presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura; disposizioni per semplificare il procedimento relativo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.

Guardiaparchi come polizia locale

E ancora. L'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere, Farfa" subentrerà alla Città metropolitana di Roma Capitale nella gestione della riserva naturale del Monte Soratte. Nuove disposizioni assegnano alla Regione il compito di promuovere l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale ai guardiaparchi all'interno delle aree naturali protette e di trasferire temporaneamente proprio personale agli enti di area vasta per svolgere funzioni amministrative e in materia ambientale. La nuova legge istituisce anche il Ruca - Registro unico regionale dei controlli in agricoltura.

Bracconaggio ittico e risparmio termico

Uno degli emendamenti approvati dall'Aula introduce una serie di divieti volti a contrastare il bracconaggio ittico. Alcune norme introducono semplificazioni in materia della certificazione e di controllo degli impianti termici preposti al risparmio energetico e la copertura finanziaria per la promozione degli interventi per la realizzazione di impianti solari ed eolici negli edifici condominiali.

Clausole sociali nei bandi di gara

Al capo terzo sono previste disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive e cultura. In particolare, si disciplina l'introduzione di specifiche clausole sociali all'interno dei bandi di gara indetti dalla Regione Lazio e dai relativi enti strumentali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente appalto e la salvaguardia delle professionalità garantendo la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti nel cambio appalto.

Tutti i comuni del Lazio diventano ‘turistici’

Altre norme prevedono: l'abrogazione della Consulta regionale dei servizi per l'impiego; l'attribuzione a tutti i comuni del Lazio della qualifica di località turistica, al fine di consentire a ciascun comune la facoltà di applicazione dell'imposta di soggiorno; nuove disposizioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; disposizioni per la formazione del personale addetto agli Sportelli unici per le attività produttive (Suap).

Promozione imprese artigiane

Una norma è finalizzata a incoraggiare l'ammodernamento tecnologico e la promozione a livello locale e internazionale delle imprese artigiane, un'altra interviene per consentire al maggior numero di imprese possibile di partecipare ai processi di internazionalizzazione e di adeguarsi ai procedimenti europei. Approvati anche gli articoli che modificano la normativa riguardante il fondo per la creatività e introducono alcuni meccanismi di semplificazione in materia di cultura.

Cinema e audiovisivo

Sono previste modifiche alla legge n. 2/2012 in materia di cinema e audiovisivo che adeguano l'ordinamento regionale alle nuove disposizioni statali in materia, eliminando in particolare ogni riferimento all'autorizzazione amministrativa preventiva per l'attività di esercizio cinematografico.

Legge regionale sugli ecomusei

Si modifica la legge 8/2016, in materia di dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale, semplificando la composizione e il funzionamento dell'attuale Comitato tecnico-scientifico, e la legge regionale sugli ecomusei regionali.

Mezzi telematici per stazioni appaltanti

In attuazione della direttiva europea 2014/24/Ue in materia di appalti pubblici, a partire dalla data del 18 ottobre 2018 tutte le stazioni appaltanti siano obbligate, salvo adeguata motivazione dei motivi di deroga, ad avvalersi esclusivamente dei mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici mediante l'uso, ai fini di garantire il rispetto dell'integrità dei dati e riservatezza delle offerte, delle piattaforme elettroniche di negoziazione. Le strutture regionali delle aziende sanitarie e ospedaliere e gli altri enti regionali, nonché le società in house, dovranno obbligatoriamente avvalersi della piattaforma di e-procurement della Direzione centrale acquisti regionale.

Fondo per prevenire il dissesto dei comuni

Un'altra norma di questo capo intende snellire le procedure d'accesso al fondo per prevenire il dissesto dei comuni. S'interviene anche per semplificare la modalità di pagamento dei tributi regionali, assicurando, accanto alle forme tradizionali, il pagamento on-line dei tributi, delle imposte o, comunque, di concessioni di competenza della Regione.

Rilancio del Tevere e osservatorio piani di zona

Altri articoli di questo capo riguardano: disposizioni finalizzate a favorire il rilancio del tratto metropolitano del fiume Tevere, attraverso un ruolo attivo della Regione; disposizioni per semplificare la disciplina concernente le modalità e i termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze previsti dalle leggi regionali; disposizioni per semplificare le modalità di accesso al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni; la costituzione dell'Osservatorio regionale sui Piani di zona quale organismo di supporto dell'amministrazione riguardo ai programmi di edilizia agevolata. La legge prevede anche interventi di sostegno alle politiche abitative a favore dei coniugi separati e divorziati in condizione di disagio economico.

Centri per l’impiego e usura

Si prevede che la Regione assorba il personale in servizio presso i centri per l'impiego della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province laziali e che rafforzi i servizi e le misure di politica attiva del lavoro mediante il supporto del personale della società Capitale Lavoro Spa. Si provvede al rifinanziamento del Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovra indebitamento o dall'usura, con uno stanziamento di due milioni e mezzo di euro per il 2018.

Salute e politiche sociali

Il capo quinto prevede disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali, semplificando la casistica relativa alla presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, mediante l'abolizione del certificato di riammissione a scuola. Il capo sesto contiene gli articoli finali: il 34 con la clausola di non onerosità, il 35 con l'entrata in vigore.

Settore estrattivo

Un articolo aggiuntivo è stato presentato dall’assessore allo sviluppo economico Gian Paolo Manzella che assegna alla Giunta il compito di deliberare “azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo”.

Parco dell’Appia Antica

Tra gli articoli che sono stati aggiunti ne figurano diversi avanzati dal Movimento cinque stelle. Il primo riguarda il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali: gli eletti a partire dalla decima legislatura avranno il trattamento previsto per i dipendenti pubblici, basato sul sistema contributivo. Via libera anche all’ampliamento della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia antica.

Seconde case ad Amatrice

Accolta anche una proposta presentata da Sergio Pirozzi e dai membri della commissione regionale Ricostruzione da lui presieduta, a favore di coloro che hanno visto la loro seconda casa distrutta nei terremoti del 2016 ad Amatrice e Accumoli, i quali grazie alla nuova norma potranno installare una casa amovibile, non più grande di 60 metri quadri, in attesa che venga ricostruita la casa distrutta.

Interventi a favore delle detenute madri

Tra gli altri articoli aggiuntivi approvati, c'è quello presentato dai consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, Fabrizio Ghera e Giancarlo Righini, che prevede interventi a favore delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni e la costituzione di un gruppo interistituzionale con le amministrazioni competenti, per individuare gli immobili regionali da destinare agli Istituti di custodia attenuata per detenute madri (Icam).

Vendita alloggi erp

Una modifica al testo iniziale riguarda la liquidazione del consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Collepardo (Sara Battisti, Pd). Una norma, a prima firma Eugenio Patanè (Pd), regolamenta la vendita di alcune tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Barriere architettoniche e urtisti

Un'altra della consigliera Valentina Grippo (Pd) riguarda le barriere architettoniche e una di Enrico Cavallari (Misto) interviene sulla disciplina del commercio nelle aree di pregio storico artistico, in favore dei cosiddetti "urtisti", vale a dire i venditori di souvenir. E ancora un emendamento, illustrato all'Aula dalla consigliera Roberta Lombardi (M5s), prevede l'istituzione di un ufficio di coresidenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), per favorire la mobilità in quegli alloggi detenuti in sottoutilizzo, prevedendo forme di coabitazione, laddove ci sono assegnatari che vivono in case troppo grandi e con camere inutilizzate. Un emendamento che vede primo firmatario Stefano Parisi (Lazio 2018), riformulato dalla Giunta, permette a determinate condizioni di evitare il definanziamento delle opere degli enti locali.

Il commento di Zingaretti

La legge è stata commentata così dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Un testo che continua a cambiare il volto della nostra Regione e ha come anima la semplificazione della burocrazia e la competitività del Lazio". Poi spiega: "Mi viene in mente la legge 4 del 2013, che diede avvio a una stagione rivoluzionaria, trasformando il Lazio nella regione leader per riduzione delle società collegate, strategia che anche l'Italia ha seguito. Abbiamo disegnato una regione più semplice e forte e questo è stato possibile grazie alla determinazione dell'alleanza del fare per portare a termine questo obiettivo. Ma nello stesso tempo ringrazio tutto il Consiglio".

Tra le tantissime novità introdotte, Zingaretti ne ha volute sottolineare tre: "Abbiamo dato una soluzione al tema delle cave, una vertenza di un comparto produttivo importante della nostra regione , che coinvolge centinaia di famiglie bloccate da mesi in una questione di autorizzazioni dei comuni. Abbiamo previsto un obbligo affinché in tutti distributori di benzina del Lazio sia prevista una forma di approvvigionamento di energia elettrica. Infine, mi fa piacere che sia giunta a una conclusione positiva la lunga vertenza che premia il lavoro di figure storiche come gli urtisti, che sono patrimonio storico culturale della città".