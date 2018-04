Formula E, la vetrina non cancella la realtà: a Roma poche colonnine di ricarica elettrica

Gli occhi del mondo sono puntati sull'Eur. La Formula E offre una vetrina importantissima per il cosiddetto "Pentagono" ma non risolve un problema di fondo. Nella Capitale ci sono troppi mezzi inquinanti e poche auto elettriche. Anche perchè, come sottolinea Legambiente, con le poche colonnine di ricarica a disposizione diventa difficile convincere i romani ad acquistare un mezzo "green".

Capitali a confronto

Secondo i dati presentati da Legamabiente in occasione dell'incontro "Green Mobilty" Roma non ha conosciuto significativi progressi verso la mobilità elettrica. Ci sono infatti poco più di 300 punti di ricarica pubblici: 158 sono dedicati alle automobili e 175 invece sono a disposizione per moto e quadricicli. Ad Amsterdam invece, volendo fare un paragone con un'altra capitale europea, le colonnie per la ricarica sono 4mila.

Colonnine insufficienti

"Finita la gara e smantellate le strutture, Roma tornerà esattamente dov'era, con un numero ridicolo di colonnine di ricarica per auto elettriche, 3.500 veicoli a motore che ogni ora passano sotto al Colosseo, tutti i suoi mezzi pubblici di superficie e le sue maggiori arterie stradali strette nella morsa del traffico. Senza colonnine, difficile che i romani possano passare all'auto elettrica" sottolinea il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi, insoddisfatto per l'eredità che, la Formula E, lascerà sul territorio - Niente è stato fatto nella Capitale per affiancare alla gara automobilistica uno sviluppo della mobilità elettrica ".

Numeri ridicoli per la green mobilty

Il numero di automobili elettriche circolanti risente dell'assenza di investimenti che, la Formula E, secondo Legambiente, non è stata in grado di sovvertire. A Roma circolano 13 mila auto ibride (molti taxi) che rappresentano però solo lo 0,75% delle auto circolanti. Le auto elettriche sono invece appena 728 (lo 0,04%). Le moto e gli scooter elettrici sono 499, lo 0,12% di quelli circolanti.

L'occasione persa ed i ritardi della Capitale

"Purtroppo Roma senza auto inquinanti la vedremo solo per un giorno e intorno alla Cristoforo Colombo, perché oltre all'allestimento della zona interessata dal gran premio, non è stato fatto niente - rincara la dose Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - Niente per recuperare il ritardo rispetto al numero di centraline di ricarica nella città, niente per le metropolitane e per le piste ciclabili". Un quadro a tinte fosche che non viene sostanzialmente modificato dall'arrivo della Formula E. "Nonostante i proclami - sottolinea Zanchini - è stata un’occasione persa ed è il caso di chiedere alla Giunta capitolina se intende ripetere un’esperienza del genere in una città dove ancora manca perfino la delibera per l'installazione delle centraline di ricarica delle auto elettriche".