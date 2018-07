La Lega sbarca in Campidoglio: lunedì nella sala del Carroccio la presentazione delle truppe romane

Da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per il gruppo Misto. La traversata di dirigenti e consiglieri eletti, dal partito di Giorgia Meloni a via Bellerio è completata. E lunedì 30 luglio avrà anche un epilogo ufficiale.

Il Carroccio ed il Campidoglio

Sembra quasi studiata anche l'indicazione della sede dove, la Lega Lazio, ha deciso di annunciare le linee programmatiche e la prossima strutturazione del partito. La scelta è ricaduta infatti sulla Sala del Carroccio, in Campidoglio. Ed è lì che si è deciso di celebrare il matrimonio tra due icone leggendarie: la lupa capitolina con la figura di Alberto da Giussano. In occasione della conferenza stampa programmata per il 30 luglio, "l'onorveole Zicchieri, Segretario regionale Lega Lazio e vicecapogruppo alla Camera ed il sottosegretario Durigon - si legge in una nota - presenteranno nuovi innesti fondamentali in ottica di allargamento e rafforzamento del partito".

Le adesioni alla Lega

I nomi dei nuovi arrivi erano nell'aria e solo un accordo tra Giorgia Meloni e l'attuale ministro degli Interni, era riuscito ad evitare l'immediato approdo alla Lega. Finita la "quarantena" politica, il passaggio diventa ora ufficiale. Si va da Federico Iadicicco, tra i fondatori di Fratelli d'Italia all'ex consigliere regionale Fabrizio Santori. Ci sono anche alcuni consiglieri eletti col partito di Meloni in Campidoglio, vale a dire Maurizio Politi e Francesco Figliomeni. Innesti arrivano inoltre dalla Città Metropolitana con il passaggio alla lega dei consiglieri Passacantilli e Antonio Proietti.

Nei Municipi

Sempre lunedì 30 luglio viene formalizzato l'approdo di alcuni consiglieri municipali nel partito guidato da Matteo Salvini. Sono tanti gli eletti che, pur restando per ragioni tecniche nel gruppo Misto, andranno a rappresentare la Lega nei territori. In tre enti di prossimità l'emorragia di Fratelli d'Italia è totale. E' il caso del II Municipio (Parioli -San Lorenzo) dove si registra il passaggio di Sandra Bertucci e Giuseppe Schiccitano da FdI alla Lega. In V invece a cambiare casacca sono Emiliano Corsi e Giusy Guadagno. In XII le nuove adesioni al Carroccio sono addirittura tre: si tratta di Giovanni Picone, Francesca Grosseto e Marco Giudici.

A questi si aggiungono i consiglieri Flavia Cerquoni (VII) Daniele Catalano (XI) e Fulvio Accorinti (XIV). CI sono poi gli eletti nell'ultima tornata amministrativa in VIII (Garbatella) e nel III Municipio (Montesacro). Pochi anni fa, il solo annuncio di una visita di Salvini nella Capitale era motivo di contestazioni. Oggi invece, saranno davvero tanti i consiglieri e dirigenti leghisti che si accomodorennao all'ombra del Colosseo.