Buche e sampietrini fermano il Giro a Roma, Lega contro Raggi: "Si conferma un fallimento totale"

"Figuraccia mondiale". E' questo il refrain di tanti commenti politici dopo la notizia dello stop anticipato del Giro d'Italia a causa delle buche di Roma. Se dal Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia, ci si poteva attendere commenti del genere, sorprendono invece i commenti di esponenti leghisti. Già, la Lega di Salvini ormai prossimo alleato di governo del M5s.

Roberto Calderoli, leghista e vice presidente del Senato: "Nessuno dei corridori della carovana rosa si è lamentato quando si è inerpicato sulle mulattiere sul passo alpino del Colle delle Finestre, in compenso oggi i corridori si sono rivoltati e si sono rifiutati di correre sulle strade del centro di Roma, per via delle troppe buche, e li possiamo ben capire. A questo punto la giunta Raggi, dopo aver pensato alle pecore per tosare l'erba del verde pubblico, perchè non valuta di mettere a disposizione anche un mulo per ciascuna famiglia per andare al lavoro in centro... Pensate che immagine ha dato anche oggi, in mondovisione, la Capitale d'Italia...".

Ricordiamo che Salvini qualche giorno fa aveva detto di non aver visto buche a Roma. Sulla stessa linea di Calderoli anche Barbara Saltamartini: "Da caput mundi a capitale mondiale delle brutte figure: con il pasticcio dell'ultima tappa del Giro d'Italia, con le buche e il pessimo stato del manto stradale che hanno 'accorciato' la corsa, l'amministrazione Raggi si conferma un fallimento totale. Roma non merita questo".