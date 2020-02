Lega, in arrivo il quartier generale romano: nuova sede in via della Panetteria

A un anno dalle elezioni comunali sta per aprire il quartier generale di Salvini a Roma. Una nuova sede, romana, ospiterà la Lega in via delle urne del 2021 e lo farà in via della Panetteria, nel cuore del Centro storico, a pochi passi dalla Fonta di Trevi e da via del Tritone.

Il palazzo si trova al civico 52. Gli spazi serviranno per lo più all'organizzazione della campagna elettorale per le amministrative, ma anche anche alla segreteria federale, che resta comunque in via Bellerio a Milano.

Il contratto di locazione, non ancora formalizzato, potrebbe prevedere un costo di circa seimila euro al mese. Nota di colore: nella strada, che sbuca su via del Tritone, ha abitato per anni Marco Pannella, storico leader del Partito dei Radicali, scomparso nel maggio del 2016.

Nella giornata di ieri il leader della Lega ha aperto di fatto la campagna elettorale su Roma, con un evento al pala Congressi dell'Eur. Duemila persone all'interno, e decine rimaste fuori perché i posti erano terminati. Ancora un occasione per lanciare dal palco l'ennesimo avviso di sfratto alla Raggi, tra sfottò e attacchi su ogni fronte. Presenti anche i rappresentanti delle categorie produttive della città: Industriali italiani, Federalberghi, Confcommercio. Tutti disponibili al dialogo con il centrodestra pronto a prendersi Roma.