Montesacro, il Comune rifà 400 metri d’asfalto: “Viale Jonio è strada nuova”

“Anche viale Jonio entra a far parte di #StradeNuove” – lo ha annunciato l’assessora alle Infrastruttue di Roma Capitale, Linda Meleo, a conclusione del cantiere per il rifacimento della grande arteria del Municipio III.

Viale Jonio è “strada nuova”

Per il vialone che collega Talenti a Prati Fiscali, percorso ogni giorno da centinaia di automobili e mezzi pubblici, lavori di manutenzione ordinaria: “È stato steso un nuovo manto di asfalto dopo aver eliminato quello vecchio e ammalorato, pulito le caditoie e ridisegnata la segnaletica orizzontale”.

Non su tutto però. I lavori, si legge sulla pagina Facebook di Meleo, “hanno riguardato il tratto che va da via Matteo Bandello fino al cavalcavia di viale Adriatico”.

Rimessi a nuovo dunque 400 metri, seppur da quattro corsie per direzione, su un totale di due chilometri (da piazza Talenti a piazzale Jonio). Poco, meglio che nulla. Nel febbraio dello scorso anno i lavori nei 150 metri tra via Capraia e via Monte Rocchetta.

Lavori su viale Jonio, Raggi: “Erano attesi da tempo”

“L’intervento era atteso da molto tempo per riqualificare questa importante strada e ripristinare le condizioni di sicurezza per migliaia di automobilisti che ogni giorno la percorrono” – ha aggiunto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, facendo il bilancio sulla manutenzione stradale negli anni del suo governo della città.

Strade Nuove a Roma: “Dal 2016 stanziati 325 milioni di euro”

“Dal 2016 ad oggi con #StradeNuove abbiamo stanziato 325 milioni di euro realizzando oltre 1 milione di metri quadri di asfalto rinnovato. E gli investimenti – ha assicurato la prima cittadina - proseguiranno nei prossimi mesi”.