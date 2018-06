StradeNuove: iniziati i lavori per la manutenzione di via Trionfale

Ancora un intervento per il rifacimento d' una strada a grande scorrimento. A beneficiare delle squadre deputate alla manuntenzione stradale, questa volta è via Trionfale. A dare l'annuncio dell'avvio ai nuovi lavori, è stata la Sindaca Viriginia Raggi.

L'intervento nel primo Municipio

"Continua l’operazione #StradeNuove per dare a Roma strade rifatte per bene – ha premesso la prima cittadina - Questa prima fase in via Trionfale prevede il rifacimento dell’intero tratto che va dall'incrocio con Via Aristide Gabelli fino a poco prima dell'incrocio con Via Giovanni della Casa. I lavori sono eseguiti di notte per cercare di ridurre al minimo i disagi ai cittadini".

L'operazione #StradeNuove

Appena dieci giorni fa altri interventi in orario serale avevano consentito, nel Municipio VII, il rifacimento di piazza Re di Roma e di una parte di via Appia Nuova. Anche in quel caso le operazioni avevano comportato non la copertura delle buche, ma l'intera ricostruzione della strada. Ciò significa che oltre a rimuovere il tappetino d'asfalto, ormai usurato, si era proceduto con la sostituzione del binder e del sottofondo stradale.

La soddisfazione della Sindaca

"Finalmente si fa una programmazione seria degli interventi – ha dichiarato soddisfatta la Sindaca – ma soprattutto abbiamo detto basta ai continui affidamenti diretti e ai lavori realizzati male, ai rattoppi o, peggio ancora, alle ditte che usavano materiali scadenti".