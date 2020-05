Roma riparte e anche il traffico: i lavori bloccano la tangenziale

Dopo due mesi di lockdown Roma entra nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus: la città si rimette moderatamente in moto e con essa anche parte del traffico. Se con le scuole chiuse e gli uffici ancora in gran numero in smartworking la viabilità in città è tutto sommato scorrevole qualche disagio si registra in prossimità dei cantieri.

Lavori in tangenziale: traffico rallentato

E’ il caso della tangenziale est dove sono in corso i lavori per la sostituzione dei giunti e il rifacimento dell'impermeabilizzazione sul ponte di Tor di Quinto. La prima fase dell’intervento che interessa la carreggiata direzione Salaria, chiusa nel tratto da viale di Tor di Quinto-Ponte Milvio fino all'altezza di via dei Campi Sportivi, durerà fino al 24 maggio.

Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta, quella verso lo stadio, che nel tratto tra Campi Sportivi e la galleria Fleming è diventato a doppio senso di circolazione.

Per questo in prossimità di quel tratto di Tangenziale la viabilità è congestionata in entrambe le direzioni, sia verso San Giovanni che Pineta Sacchetti con lievi ripercussioni anche sulle arterie di immissione.

I lavori mandano in tilt la tangenziale: “Assurdo iniziare cantiere ora”

“Inizia la Fase 2 e 4,5 milioni di italiani tornano a lavorare e sulle strade, e la Raggi cosa fa? Dà il via, proprio oggi, ai lavori di manutenzione della Tangenziale nel tratto sul ponte di Tor di Quinto. Assurdo iniziare questo intervento proprio in concomitanza del riformarsi del traffico" – scrive in una nota Stefano Erbaggi, del direttivo romano di Fratelli d'Italia.

Critiche che arrivano anche dai consiglieri ed esponenti del II e XV Municipio, tra i territori maggiormente interessati dal traffico rallentato. “Siamo stati due mesi in quarantena e proprio oggi, alla ripartenza di numerose attività, il Sindaco di Roma sceglie di creare nuove code sulla Tangenziale con questo intervento. Perché farlo proprio oggi, data da tempo nota e stabilita per il ripristino delle attività? Una scelta assurda e priva di ogni logica, come del resto – accusano Holljwer Paolo, Marco Ottaviani e Adriana Glori - tutta l'attività dell'Amministrazione pentastellata che governa Roma".

“Follia pura” – commenta Riccardo Evangelista, consigliere di Forza Italia a Montesacro. “Non è normale iniziare i lavori sul ponte di Tor di Quinto, restringendo la carreggiata, dopo due mesi di stop e di assenza di traffico. Complimenti per la programmazione”.

