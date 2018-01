Manutenzione stradale: al via il ripristino dei selciati dal Teatro Marcello a Piazza del Popolo

Nuova pavimentazione in alcune delle strade più importanti della Capitale. Terminata la pausa natalizia, sono stati aperti numerosi cantieri nelle aree centrali di Roma. Obiettivo, ripristinare i selciati.

Le zone interessate dai lavori

“Nel centro storico stiamo restituendo gradualmente funzionalità e decoro ad alcune parti di selciati particolarmente ammalorate – ha annunciato l'assessora alle infrastrutture Margherita Gatta - sono iniziati l’8 gennaio, e si concluderanno entro l’inizio dell’estate, i lavori per la manutenzione di alcuni brevi tratti di via del Teatro Marcello, piazza Sidney Sonnino, piazza di Spagna, via di Monte Brianzo, piazza del Popolo e via Emanuele Orlando".

Passo dopo passo

Anche la Sindaca Raggi ha commentato l'avvio dei cantieri, aggiungendo che dal 9 gennaio sono partiti i lavori per realizzare "un importante intervento di manutenzione straordinaria a Borgo S. Angelo, Via dei Corridori e Via del Mascherino". Ad operazioni concluse " la pavimentazione in selciato sarà ripristinata e avrà un nuovo aspetto con l'inizio della primavera". L'obiettivo, come sottolineato dall'assessora Gatta è che "questi luoghi storici, passo dopo passo, torneranno ad essere prestigiosi e sicuri".