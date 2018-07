Roma-Lido: tra sogni e realtà, i proclami di Regione e Comune si scontrano col blocco dei lavori

"Entro dicembre 2017 la stazione Acilia Sud sarà conclusa", questa la promessa che più di un anno fa fece Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio (qui l'articolo). Poi, a settembre dello stesso anno, Enrico Stefàno corresse il tiro: "Sarà pronta a fine 2018". A luglio, però, lo scalo di Dragona, così come quello di Tor di Valle, resta ancora un cantiere a cielo aperto

Continua infatti il rimpallo di competenze e la diatriba politica per risolvere il problema dei lavori ormai fermi da quasi un anno. Comune di Roma e Regione Lazio però, in compenso, si contendono la proprietà e il rilancio dell'intera tratta, annunciando progetti e finanziamenti futuri. Il Campidoglio parla di Linea E (ecco i dettagli) mentre le Pisana valuta il passaggio di gestione a Roma Capitale.

Sogni, progetti e "faremo" che si scontrano con la dura realtà, quella che descrive una serie di cantieri fermi da mesi, se non anni. È questa in sintesi la triste realtà che il Comitato Pendolari Roma-Ostia e il coordinamento dei comitati dell'entroterra del X Municipio sono costretti a misurare dopo una serie di incontri avvenuti nelle ultime due settimane, ai quali hanno partecipato le due istituzioni citate.

Se dal lato della Regione Lazio si afferma di "aver pagato tutti gli gli importi dei lavori fatti via via nei cantieri", mandando i soldi ad Atac con le singole determinazioni di approvazione delle fatture delle imprese, nessun incontro specifico sul tema è stato convocato da parte delle commissioni capitoline, ad oltre due mesi dalle insistenti richieste da parte dei Comitati.

Nessun aggiornamento neppure sullo stato di avanzamento della progettazione delle opere pubbliche accessorie alla Stazione di Acilia Sud, che competono esclusivamente all'amministrazione comunale.

"Il Campidoglio voleva chiedere addirittura a Zetema di redigere il progetto esecutivo del ponte ciclo-pedonale Dragona- stazione Acilia Sud", sottolineano i Comitati che tuonano: "Si pensa al futuro remoto con nuovi progetti, di tutto rispetto, da pensare, redigere, finanziarie e appaltare, ma non si affrontano nell'immediato problemi legati alle condizioni pessime dei viaggiatori della tratta ed ai progetti decisi, approvati e finanziati da anni, che non vedono luce in fondo al tunnel, o si gioca allo scarica barile per capire di chi sia la colpa per il blocco di una decina di cantieri finanziati e aperti per nuove opere attese da anni sulle tre ferrovie ex concesse, ma affondati nel triangolo delle Bermuda 'Atac-Comune-Regione' con passeggeri al palo e lavoratori edili licenziati".

"I cantieri nelle stazioni di Tor di Valle e Acilia Sud-Dragona stanno diventando delle opere archeologiche. - dichiara, in una nota, Davide Bordoni capogruppo di FI in Campidoglio e membro della commissione Bilancio - L'ultima riunione a marzo di quest'anno dove tutto è rimasto immobile, nessuna risposta sull'avanzamento dei lavori né tantomeno sulle opere accessorie, come il parcheggio. Mentre dai rispettivi scranni la Raggi e Zingaretti, e le loro maggioranze, si accusano reciprocamente, i cittadini ogni giorno devono affrontare moltissimi disagi e i progetti già finanziati e approvati rimangono su carta. Chiederò immediatamente la convocazione, in Campidoglio, di una commissione congiunta Mobilità e Bilancio, a cui partecipi anche Atac, per avere risposte certe e definitive sullo stato dei lavori".