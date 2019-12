San Camillo: "Cantiere a cielo aperto al piano terra dell'ospedale, senza trasferire i pazienti"

Un cantiere aperto, con lavori in corso, e i pazienti che ancora alloggiano nelle camere dello stesso padiglione. Siamo al piano terra dell'ospedale San Camillo. "Nonostante i lavori siano finalizzati a migliorare il flusso al pronto soccorso e sopperire alla mancanza di posti letto, non possiamo accettare il proseguimento senza prima mettere in una situazione di comfort e sicurezza sia i pazienti che gli operatori". A denunciare la situazione, con anche un'interrogazione diretta al presidente Nicola Zingaretti, la consigliera regionale della Lega Lazio Laura Corrotti, sul posto per un sopralluogo insieme al sindacato Nursind.

"La situazione che ci siamo trovanti davanti è quella di un vero e proprio cantiere a cielo aperto, senza un cronoprogramma preciso - denuncia ancora Corrotti - che sta portando numerosi disagi dovuti alle conseguenti polveri residuali e rumori di trapano, per non parlare della confusione che si sta creando tra operai, pazienti e operatori sanitari all’interno della struttura".

Premessa: i lavori sono partiti in risposta all'esigenza di più posti letto nel Pronto soccorso (come stabilito da decreto del Commissario del 30 ottobre scorso, prevedendo un aumento del personale entro il 31 dicembre). Si amplia lo spazio quindi, che è certo positivo, ma lo si fa con modalità a detta dei denuncianti poco consona al luogo. "Il cantiere sottopone i pazienti in una condizione di difficoltà ed evidente disagio dovuto alla presenza di polveri residuali, rumori di trapano e completa confusione delle due unità operative site al Maroncelli piano terra" conclude Corrotti. "Rischi e pericoli corrono anche gli stessi operatori che lavorando in un contesto del genere, aumentandone lo stress psicologico che può indurre in errore".