Colombo, solo tra un anno i lavori sui pini: limite a 50 km/h anche per il 2019

La Colombo e i suoi pini: un rapporto di amore e odio. Un monumento naturale che rende unica la strada che congiunge Roma ad Ostia, ma nello stesso tempo un pericolo importante per la sicurezza stradale. Già, perché radici, rami e più in generale la stabilità degli alberi rappresentano un pericolo per gli automobilisti. Anche per questo da tempo il Comune è corso ai ripari imponendo il limite di 50 km all'ora. Il tutto in attesa dei necessari quanto inevitabili lavori, più difficili del solito proprio perché devono tutelare anche gli storici pini.

Il punto sui lavori è stato fatto oggi in una commissione congiunta Lavori Pubblici e Ambiente alla quale ha assistito l'Agenzia Dire e nel corso della quale hanno parlato tecnici del dipartimento. I lavori per il ripristino del manto stradale "non partiranno prima della seconda metà del 2019". Su 924 pini lungo il percorso dall'innesto con la Pontina fino ad Ostia circa 200 presentano criticità legate al sollevamento del manto stradale. Undici casi sono ritenuti molto gravi ed è probabile che dovranno essere abbattuti gli alberi.

Quando partiranno i lavori sulla Colombo?

Per far partire i lavori sulla Colombo, ha spiegato Fabio Pacciani direttore del dipartimento Simu, servirà prima rimodulare i fondi, comunque già disponibili, di 4,7 milioni e poi far partire una gara non europea ma comunque di una certa complessità. "I tecnici hanno già redatto il progetto- ha aggiunto Fabio Rocchi, direttore dell'ufficio manutenzione stradale - dall'innesto con la Pontina ad Ostia. Saranno eliminati i dossi causati dalle radici, eliminate le radici superficiali o abbattuti gli alberi" nel caso il cui le radici siano emerse fino a 10-15 centimetri rispetto al livello della strada. Poi, ha aggiunto, "si procederà con il rifacimento delle carreggiate".

Pini da abbattere

Da una prima analisi visiva, hanno aggiunto i tecnici del dipartimento Ambiente, "su 924 pini, 11 presentano problematiche gravi, con conseguente rischio abbattimento, mentre 200 hanno criticità meno importanti". Se, dunque, non si sa quanti pini saranno abbattuti è certo che "fino a quando l'intervento non sarà concluso sulla Colombo resterà il limite di 50 km all'ora - ha chiarito Pacciani- non è possibile partire con i lavori prima della seconda parte del 2019 per le procedure di gara prevista".

Le complanari

Tempi più lunghi, invece, sono previsti per gli interventi lungo le complanari da via Tindaro a via Canale della lingua, in zona Ostia, dove attualmente è ristretta la carreggiata, sulla parte più vicina al marciapiede ammalorato, a causa delle radici. Bisognerà attendere il triennio 2019-2021 con una previsione di altri 4,5 milioni di spesa. Durante la riunione, infine, sono state date anche altre informazioni: oltre a ricordare gli interventi sulla tratta interna a Roma, sempre della Colombo, tra la Laurentina e la Fiera di Roma, il Comune per il futuro pensa anche ad intervenire su via Ostiense e via del Mare con 2 milioni ciascuna. Sull'Ostiense si interverrà dal chilometro 15,7 al 20,7 e poi dal 25,3 al 27,1. Sulla via del Mare solo dal chilometro 15,5 a dopo Acilia. I progetti saranno consegnati entro il 15 ottobre. In entrambi o casi si metterà mano al manto stradale e saranno sfalciate le alberature laterali.



