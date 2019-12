Palestre scolastiche riqualificate, Frongia: "Lavori presto completati"

La riqualificazione delle palestre scolastiche comunali procede. Entro il 31 dicembre saranno conclusi i lavori nelle 4 palestre dell'IC Solidati Tiburzi plesso Cardarelli, IC Indro Montanelli plesso Battisti, IC Largo Oriani plesso Manzoni e IC Viale Vega.



Lo rende noto il Campidoglio che spiega: "I restanti lavori che riguardano gli altri 5 complessi individuati, di cui 3 palestre e 2 campi esterni, hanno subíto momentaneamente una sospensione a causa delle avverse condizioni derivate dalle copiose precipitazioni pluviali e saranno completamente ultimati entro il mese di gennaio 2020 e verranno riconsegnati alla città anche tutti gli spazi".



"I lavori sono frutto dello stanziamento di fondi da parte dell'Assessorato allo Sport e destinati alla manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all'aperto individuati, al fine di garantirne la conservazione, l'efficienza, la fruibilità e adeguarli alle normative vigenti per il raggiungimento dei necessari standard di sicurezza".



Le strutture individuate sono frutto di un censimento volto ad intervenire su quelle palestre che presentassero necessità di interventi più tempestivi e sono stati selezionati impianti nei Municipi II - IV - VIII - IX - X - XI - XII - XIV.



"Il lavoro del Dipartimento Sport procede e dopo le 15 palestre riqualificate nel 2017 e altrettante 15 nel 2018 sono in fase di completamento le 9 strutture individuate nel 2019 per la manutenzione e l'adeguamento alle normative vigenti. Si tratta di un intervento volto non solo a migliorare la fruizione degli spazi in piena sicurezza ma che mira anche ad ampliare l'offerta sportiva della città e a renderla più capillare possibile" ha dichiarato l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.