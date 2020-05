Pulizia ospedali, in piena emergenza Coronavirus “tagli per 102 lavoratori"

Da sei mesi con un taglio del 25% delle ore con la necessità di svolgere attività supplementari per garantire un servizio adeguato soprattutto nel pieno dell’emergenza Coronavirus: all’ospedale Grassi di Ostia e nel distretto della Asl Roma 3 sono 102 gli addetti alle pulizie e alla sanificazione che chiedono il riconoscimento del giusto orario contrattuale.

Pulizia ospedali, “tagli per 102 dipendenti”

“Lavoratori che – scrivono in una nota Katia Della Rocca, Claudio Troiani e Antonella Cannatà, rispettivamente della Filcams-CGIL Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e UilTrasporti Lazio - stanno vivendo una situazione a tratti drammatica, facendo fronte a ore e ore di straordinari, pur essendo di fatto trattati sotto il profilo normativo e salariale come dei dipendenti part-time. Si tratta di una condizione inaccettabile, da risolvere urgentemente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lavoratori pulizia ospedali: "Asl Roma 3 riconosca giusto orario"

Da qui il sollecito ai dirigenti della Asl Roma 3 che pure a gennaio avevano dato rassicurazioni sul futuro di quel centinaio di dipendenti. “Ma a tutt’oggi, nonostante ripetute lettere e sollecitazioni e un presidio dei lavoratori, non si è mosso nulla. Ci chiediamo quanto tempo devono aspettare queste persone, attualmente in prima linea contro il Coronavirus, per avere riconosciuto un diritto elementare. I lavoratori e le loro famiglie hanno vissuto momenti di grande stress, dovuti al rischio sanitario e anche al difficile reperimento di dispositivi di protezione individuali, che si è spesso verificato. Ci chiediamo – scrivono i sindacalisti - se sia possibile che, in un momento come quello attuale, dei lavoratori come gli addetti sanificazione e pulizia ospedaliera, che continuano a svolgere il proprio lavoro con coscienza e spirito di abnegazione, possano essere considerati part-time. Pretendiamo risposte urgenti”.