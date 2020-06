Appalti ferroviari, cassa integrazione miraggio per 1500 lavoratori: “Famiglie allo stremo”

Messi in cassa integrazione per effetto della crisi economica da Coronavirus ma dopo mesi ancora in attesa che il contributo gli venga effettivamente erogato. Sono circa mille e cinquecento i lavoratori delle società in appalto che per Ferrovie si occupano di pulizia dei treni e delle stazioni, ristorazione e accompagnamento notte alle prese con i ritardi sugli ammortizzatori sociali.

Appalti ferroviari, 1500 lavoratori attendono la cassa integrazione

“La situazione è inaccettabile e deve sbloccarsi il prima possibile: le persone non possono e non riescono a tirar avanti così a lungo senza alcuna forma di sostegno al reddito, si deve fare qualcosa al più presto” - la denuncia di Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl del Lazio.

“L’emergenza cha abbiamo attraversato e che stiamo attraversando dovrebbe averci ricordato l’importanza della solidarietà e di un’equa distribuzione sociale delle risorse. In questo momento, invece, una categoria già fragile è in difficoltà massima: nel Lazio sono tra 1.300 e 1600 soltanto gli addetti agli appalti Ferroviari che, nonostante garantiscano elementi essenziali della qualità del servizio sono spesso in balìa di cambi appalto che seguono la logica del massimo ribasso e dello ‘spezzatino’: la continuità contrattuale di questi lavoratori è frequentemente interrotta, con la relativa incertezza economica e occupazionale”.

Tra loro solo i dipendenti della Elior hanno potuto godere della cassa integrazione anticipata dalla società: per gli altri è crisi profonda.

Il sindacato: "Ferrovie internalizzi dipendenti in società servizi"

Così i sindacati tornano all’attacco del Gruppo Ferrovia dello Stato chiedendo la reinternalizzazione di tutti i lavoratori in una società di servizi, “per evitare numerose criticità che riguardano sia il servizio che l’occupazione”.

“In questo momento, a una situazione già fortemente problematica attraversata dagli addetti al comparto si è aggiunto, per molte persone, il ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali che rende il quadro - sottolinea Masucci - veramente inaccettabile e insostenibile. Bisogna agire presto e bene”.