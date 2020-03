Coronavirus, il Forum del terzo settore scrive a Zingaretti: "Scuole chiuse, servono garanzie per 4mila lavoratori"

Una richiesta di convocazione urgente per affrontare la situazione degli operatori socio sanitari che lavorano presso servizi gestiti dal Terzo Settore e che sono coinvolti "in maniera significativa" dalle misure di prevenzione assunte per arginare la diffusione del coronavirus. La lettera è stata inviata questa mattina dalla portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e agli assessori alla Sanità, Alessio D'Amato, al Lavoro, Claudio Di Berardino, alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli, e al Bilancio, Alessandra Sartore.

Secondo quanto denuncia Danese, la decisione di chiudere scuole, università e centri diurni non coinvolge solo famiglie e studenti ma anche le persone impegnate nel garantire questi servizi. Circa 4mila lavoratori in totale ai quali "vanno aggiunti anche gli operatori che operano nei centri di accoglienza". Scrive Danese: "La chiusura di scuole, università, centri diurni, coinvolge tutto il nostro mondo ed esprimiamo tutta la preoccupazione legata alla situazione occupazionale dei nostri operatori". In questo quadro emerge la "necessità di un incontro immediato". Si legge nella lettera: "Siamo disponibili anche a prevedere una delegazione ristretta, viste le indicazioni contenute nel decreto".

Contattata da Romatoday, Danese ha spiegato: "Stiamo parlando di circa 4mila lavoratori, dislocati in tutta la regione, impiegati nelle scuole, nell'assistenza scolatisca ai ragazzi con disabilità, nell'assistenza domiciliare. Queste persone sono costrette a stare a casa dal lavoro ma non è chiaro quali garanzie retributive avranno dal momento che i servizi non vengono erogati. Nessuno mette in discussione le misure di prevenzione che sono state adottate ma vorremmo capire cosa accadrà a questi lavoratori".