Asl Roma1, servizi a rischio nei centri psichiatrici: "Operatori da gennaio senza stipendio"

Sono 24 lavoratori, inquadrati come operatori educativi in servizio nei centri diurni del Dipartimento salute mentale (DSM). Dall'11 maggio, non potranno più garantire assistenza ai malati. A comunicare all'Asl Roma1, stazione appaltante, l'interruzione prossima delle attività è il consorzio gestore il Sol.Co. La coop accusa l'azienda sanitaria di non aver pagato regolarmente i dipendenti, senza stipendio (tredicesima compresa) da gennaio 2018.

"L'utenza e le famiglie, a 40 anni dall'approvazione della legge Basaglia, rischiano di ritrovarsi senza un servizio fondamentale" dichiarano i rappresentanti di Fp Cgil Roma e Lazio e Usb, che intanto hanno inviato una nota protocollata al Consorzio, al direttore del dipartimento salute mentale dott. Giuseppe Ducci, al direttore generale dell'Asl Roma1 dott. Angelo Tanese, all'assessore al Sociale Laura Baldassarre. "Un pessimo modo di celebrare questa ricorrenza. Non possiamo accettare questo disinteresse e senza soluzioni rapide da parte degli organi preposti adotteremo tutti gli strumenti idonei a tutelare lavoratori, utenza e famiglie".

"E' da gennaio che non prendiamo stipendio" racconta Arianna, tra i lavoratori che ogni giorno nei centri diurni mettono a disposizione la sua professionalità per accompagnare il malato psichiatrico lungo un importante percorso di riabilitazione e risocializzazione, grazie a una serie di attività ludiche e laboratori svolti in gruppo. Perché se la parte medica compete alle Asl, con psicologi e psichiatri, quella dell'interazione sociale spetta agli educatori che vengono forniti dalle cooperative tramite bandi di gara. "Senza il nostro servizio il centro diurno resta aperto, ma gli utenti non hanno niente da fare. Stanno fermi seduti a guardare il vuoto. E sono costretti a tornare a casa".

Da qui la protesta che fra dieci giorni, in assenza del "tavolo urgente" con le parti sociali richiesto dalle sigle sindacali, sfocerà in un presidio di protesta. Anche perché il consorzio gestore è in fase di liquidazione, e non sarebbe in grado di sopperire alle mancanze dell'azienda sanitaria.

Il quadro attuale è poi solo l'ultima puntata di una lunga serie di proteste e rivendicazioni da parte dei lavoratori. Da un lato gli stipendi irregolari, dall'altro un regime di continue proroghe andato avanti anni, con la continuità del servizio costantemente a rischio. Era gennaio 2017 quando la giunta del municipio II esprimeva "preoccupazione per la paralisi dei laboratori riabilitativi e risocializzanti", chiedendo alla Asl "che venissero riattivate subito le attività". Oggi la minaccia è l'interruzione del servizio, a partire dall'11 maggio. E l'appello dei sindacati è sempre lo stesso: "Chiediamo ad Asl e Comune di farsi carico così come previsto dalle normative vigenti del futuro del servizio e di questi lavoratori".