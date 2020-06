Lavoratori Anpal, precari che cercano lavoro agli altri. Durante la protesta contestato Salvini: “Sciacallo”

“Isoliamo il virus della precarietà”. Questo uno degli slogan al sit in di protesta dei lavoratori di Anpal Servizi, la società che opera sotto il controllo dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro: la stessa che, forte di un finanziamento di 270 milioni per il triennio 2019-2021, deve occuparsi della ricerca di un impiego per chi riceve il reddito di cittadinanza.

I lavoratori Anpal: oltre 600 precari in cerca di stabilizzazione

Peccato che coloro che assistono chi ambisce a un posto di lavoro non ne abbiano uno stabile. Si perchè Anpal Servizi tra i suoi circa 1100 dipendenti conta ben 654 precari ai quali si aggiungono 260 collaboratori con contratti in scadenza.

“Precari storici” - come li definisce CLAP - Camere del Lavoro Autonomo e Precario, la sigla che ha organizzato il presidosotto la sede di Anpal ai parioli. Manifestazone e sciopero, il nono in due anni.

Una protesta per chiedere la stabilizzazione, con procedure tempestive e semplificate, per l’intera platea dei precari “entro luglio 2020” e il riconoscimento delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario, “primo sindacato per numero di iscritte/i in azienda”.

Salvini contetstato da lavoratori Anpal: "Sciacallo"

Durante lo speaker corner sotto la sede di via Guidubaldo del Monte anche l’arrivo di Matteo Salvini, atteso dal presidente dell’Agenzia Domenico Parisi. Il leader della Lega è stato contestato dal presidio. "Via gli sciacalli, no alle strumentalizzazioni" - hanno urlato i manifestanti. "Non si specula sulla pelle di chi rischia il posto di lavoro".

"L'Amministrare Unico Parisi è sceso per accogliere Salvini, fregandosene delle CLAP e dei precari. Inaccettabile! Un motivo ulteriore per chiederne le dimissioni" - ha sottolineato a margine della protesta il sindacato.

Salvini: "Qui per capire se reddito cittadinanza funziona"

"Siamo qui per capire quanti, dei percettori del reddito, hanno ricevuto offerte di lavoro, le hanno accolte o rifiutato. E' per capire se lo strumento funziona" - il commento ai cronisti di Salvini che non si è detto pentito per la misura del reddito di cittadinanza introdotta dal governo gialloverde, quello della Lega con il M5s.

"Se funzionasse sarebbe un incrocio tra domanda e offerta che supera i numeri precedenti dei centri per l'impiego. Il problema è che da qualche mese c'è totale confusione. Se è tutto bloccato sono soldi buttati via, sono ben spesi se si ricolloca la gente”.