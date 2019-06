Sanità, stato d'agitazione al San Carlo di Nancy: "Grave carenza di personale"

Scatta la mobilitazione dei lavoratori all'ospedale San Carlo di Nancy. A comunicarlo i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e Lazio che questa mattina hanno aperto ufficialmente la vertenza scrivendo al Prefetto di Roma. "Il San Carlo di Nancy, struttura del Gruppo GVM, si trova ormai da tempo in grave carenza di personale nei reparti di degenza, nei servizi, nelle sale operatorie, nei reparti di terapia intensiva e nel pronto soccorso", spiegano i responsabili sanità privata delle tre federazioni Massimiliano Rizzuto, Antonio Cuozzo e Domenico Frezza.

"I lavoratori, che solo grazie al senso di responsabilità personale tengono ancora in piedi i servizi alla salute, sono allo stremo: doppi turni, presenze dimezzate, festivi e ferie che saltano. Senza dimenticare", aggiugono "che da 12 anni si lavora senza un legittimo rinnovo di contratto". Una situazione "drammatica per gli operatori" che rischia di divertarlo "anche per gli utenti", proseguono i sindacalisti. "In tutto questo, con l’estate alle porte, l’amministrazione neanche prova a trovare una soluzione: temporeggia e non prende impegni. Si rifiuta persino di sottoscrivere i verbali d’incontro, chiudendo gli occhi di fronte a una realtà che sta sfuggendo di mano, a furia di negare contratti, assunzioni e investimenti nelle professionalità”.

Per questo è stato dichiarato lo stato di agitazione di fronte al Prefetto: "Chiediamo alla Regione Lazio, a cui fa capo il sistema sanitario regionale, di non rimanere inerte e di intervenire subito. In assenza di soluzioni, siamo pronti a dichiarare lo sciopero dei lavoratori".