Laura D'Aprile, la dirigente che parla già da assessore: "Su autodemolitori ricostruzioni fantasiose"

Probabilmente non sarà lei la responsabile che prenderà il posto di Pinuccia Montanari, ma certo i toni usati da Laura D'Aprile, dirigente capo della Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti del dipartimento Ambiente sembrano proprio quelli di un assessore in pectore.

"Dopo aver letto alcune fantasiose ricostruzioni sulla vicenda autodemolitori non posso esimermi dal pubblicare lo stralcio di una delle ordinanze del Tar Lazio" scrive agguerrita sulla sua pagina Facebook, in relazione al braccio di ferro in corso tra Comune e Regione sulla complicata vicenda dei permessi ai rottamatori. Una difesa dell'operato politico che mal si accorda, in generale, a ruoli dirigenziali.

È raro che figure tecniche, qual è un dirigente, si inseriscono con toni accesi in uno scontro che è politico e interessa le parti politiche. Il lungo post, con alcuni passaggi in cui viene citata l'ordinanza del Tar, si chiude così: "Agli haters de’ Noantri quindi comunico che continuiamo con il faticoso lavoro avviato a tutela dell'ambiente e della salute di TUTTI i cittadini di Roma e non solo di quelli che hanno dietro un’associazione. E siamo certi di non essere soli". Parole pungenti, di quelle che troviamo quotidianamente negli interventi di consiglieri e assessori grillini.

Che sia allora lei il prossimo elemento della giunta pronto a sostiture la fedelissima di Beppe Grillo che si è dimessa venti giorni fa? Il nome è già circolato tra i papabil. Per ora nessuna conferma, nè smentita. Ricordiamo che Raggi ha deciso, stando agli annunci, di spacchettare le deleghe: un assessore all'ambiente e uno ai rifiuti, data la complessità di entrambi i settori. A D'Aprile potrebbe toccare il secondo. E' a lei che la sindaca si sta appoggiando nella gestione ad interim. E si vede, almeno a giudicare dall'invettiva sui social.