Politiche sociali, pranzo di Ferragosto alla Caritas per l'assessora Baldassarre

Pranzo di Ferragosto alla mensa Caritas “Giovanni Paolo II” di Colle Oppio ieri per l'assessora alla Politiche Sociali Laura Baldassarre. Un modo "per portare il nostro saluto nel corso di un’occasione di socialità e di condivisione" ha scritto su Facebook. La Caritas, ha aggiunto Baldassarre è "una delle numerose strutture che, grazie al sostegno di Roma Capitale, assicurano pasti e servizi in raccordo con il lavoro prodotto dalle realtà del privato sociale".

L'assessora ha ringraziato i "volontari di Padova che sono venuti per supportare a Ferragosto le persone senza dimora e a chi, in questi giorni, si è attivato e ha generato una vera e propria rete di solidarietà. Occorre unire le forze per garantire dignità a tutti mettendo sempre al centro le persone, le loro storie e i loro bisogni peculiari".

L'assessora ha inoltre ricordato i numeri dell'assistenza fornita da Roma Capitale, con il coordinamento della Sala Operativa Sociale, ai senza tetto: "Oltre mille persone per un posto letto, 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio, doccia, abiti puliti, coperte, consulenza legale, assistenza sociale, supporto nella ricerca di un impiego e la possibilità di iniziare un percorso di affrancamento dalla condizione di fragilità e di raggiungimento dell’autonomia".