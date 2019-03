Lago di Bracciano, continua lo stop ai prelievi: la Regione fa installare un misuratore per controllare Acea

Un nuovo misuratore dei prelievi d'acqua effettuati da Acea nel lago di Bracciano. Così, con la tecnologia, comitati e istituzioni locali vogliono garantire la massima trasparenza per quanto riguarda le attività sul lago. Memori della crisi che ha visto due estati fa lo specchio d'acqua in provincia di Roma quasi del tutto prosciugato. I prelievi, lo ricordiamo, sono stati stoppati nel 2017. In questo senso il misuratore diventa un ulteriore strumento di controllo.

L'Ente Parco, incaricato dalla Regione delle attività di controllo, il prossimo 22 marzo nel corso di un'assemblea pubblica presenterà alla cittadinanza il nuovo misuratore installato nei mesi scorsi presso il Nuovo Acquedotto di Bracciano in località Marmotta e che sarà fruibile online sul sito del Parco, www.parcobracciano.it.

"È una vittoria dei cittadini, per l'ambiente, per il Lago- dichiarano il Presidente Vittorio Lorenzetti e il direttore Daniele Badaloni, i sindaci di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano e il presidente del Consorzio di Navigazione- Il primo passo concreto verso un nuovo sistema di gestione del lago di Bracciano, condiviso e trasparente, come le sue acque".

Prosegue quindi incessante l'azione di controllo dell'Ente, che ha sempre informato la cittadinanza dell'esito dei sopralluoghi effettuati a sorpresa presso gli impianti di presa che hanno sempre confermato il blocco dei prelievi: dal 22 marzo tutti potranno vedere in tempo reale l'esistenza e la portata di un eventuale prelievo.

"Questo importante risultato è stato possibile solo grazie al convinto e tempestivo intervento del presidente Zingaretti e degli assessori competenti, che hanno stanziato un apposito finanziamento incaricando il Parco del Progetto".

Un aggiornamento sulle condizioni dell'ecosistema lacustre e la presentazione delle funzionalità e delle caratteristiche del misuratore installato dal parco saranno il tema dell'incontro pubblico organizzato dall'Ente Parco in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua il prossimo 22 marzo dalle 17 presso Porte del Parco di Anguillara Sabazia (RM), in via della Mola Vecchia, con la partecipazione dell'assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, di consiglieri regionali e degli esperti del territorio.

A un anno e mezzo dallo stop del prelievo (13 settembre 2017), il lago di Bracciano, trovandosi oggi a -146 cm ha recuperato circa 35cm e continuerà a recuperare presumibilmente fino ad inizio giugno. Nel rispetto delle previsioni degli esperti, ci vorrà ancora qualche anno prima che ritorni al suo livello di equilibrio naturale, motivo per il quale le istituzioni del Lago ribadiscono con forza l'importanza di mantenere lo stop ai prelievi finchè tale livello non verrà raggiunto. Nel frattempo, a tutti i cittadini basterà un semplice click per rimanere aggiornati in tempo reale.

"Il nostro obiettivo sin dall'inizio è stato duplice: permettere una gestione del Lago di Bracciano che assicuri finalmente assoluta limpidezza e trasparenza e allo stesso tempo tutelare un luogo che da sempre rappresenta un'autentica ricchezza dal punto di vista ambientale della nostra regione". Così il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Per questo motivo siamo intervenuti contro il rischio di prosciugamento e siccità che il lago stava correndo, un pericolo che grazie al nuovo misuratore già in uso da qualche tempo potrà essere scongiurato".

"Vogliamo che i cittadini, che vivono in quest'area e nelle zone limitrofe, possano essere coinvolti attivamente, così come già lo sono le istituzioni e amministrazioni preposte, nella gestione del Lago e siano costantemente informati e responsabilizzati" ha poi aggiunto il governatore. "Il Lago di Bracciano è patrimonio di tutti noi, simbolo esplicito di un bene più grande, l'acqua, che va difeso senza esitazioni nell'interesse delle nostre comunità e del loro futuro".