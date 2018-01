'La sindaca informa' diventa un giornale cartaceo: verrà diffuso dai Municipi

'La Sindaca informa' sbarca sulla carta. Il bollettino con il quale ogni settimana Virginia Raggi scrive ai romani per aggiornarli sulle proprie azioni amministrative verrà presto distribuito in formato cartaceo nei municipi, con tanto di registrazione in Tribunale. Lo stabilisce una delibera apporvata il 27 dicembre scorso dalla Giunta. Una necessità comunicativa, si legge nel provvedimento, volta a "garantire una più ampia informazione ai cittadini". Saranno così i Municipi, "strutture decentrate più vicine al territorio" a provvedere alla distribuzione.

L'intenzione è quella di attestarsi su una tiratura "presunta" di 15 mila copie per pubblicazione. La spesa totale ammonta, al netto dell'Iva, a 957 euro a pubblicazione a cui va aggiunto il costo aggiuntivo di 180 euro per la spedizione. Considerando circa 4 pubblicazioni al mese, la spesa si aggira, sempre senza imposte, attorno a circa 4500 euro al mese. Direttrice responsabile sarà Maria Rosaria Pacelli, attuale direttore 'pro tempore' dell'Ufficio stampa di Roma Capitale. Ci lavorerà personale interno all'amministrazione "senza che ciò determini alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione stessa".

Diffuso sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook di Virginia Raggi, 'La sindaca informa' è così destinato ad entrare anche nelle case di quei romani meno abituati ad informarsi su internet. Era partito nel novembre del 2016 come un semplice bollettino in forma scritta, dal giugno del 2017, alla sua 29esima pubblicazione, è diventato un vero e proprio bollettico con foto e un'intestazione riconoscibile con l'immagine della sindaca. "Trasparenza e partecipazione sono la nostra stella polare" si legge in cima ad ogni pubblicazione. "Per questo ho deciso di inaugurare questo spazio e informarvi personalmente di quanto stiamo facendo in Campidoglio".