Sapienza: presidio di Forza Nuova contro il Sindaco Lucano. Monta la protesta: "La Questura non li autorizzi"

Lunedì 13 marzo Mimmo Lucano è atteso alla Sapienza. Nella facoltà di Lettere, il sindaco di Riace, è chiamato a tenere una lezione sul modello d'accoglienza che ha caratterizzato il Comune calabrese. Il suo arrivo però sta scaldando gli animi.

Forza Nuova ha infatti annunciato le barricate contro quello che, in neofascisti, considerano "un nemico" del Paese. Un annuncio che ha immediatamente scatenato le reazioni di chi, in queste ore, chiede alla Sindaca ed al Questore di intervenire.

L'intenzione di Forza Nuova

"Saremo in comizio con Roberto Fiore, pronti a bloccare la conferenza del sindaco" fanno sapere gli attivisti di Forza Nuova, attraverso i propri canali social. Per il partito neofascista, Lucano rappresenta "Il simbolo del potere immigrazionista", una "bandiera dell'ignoranza antifascista" che ovrebbe spiegare a docenti e studenti romani il suo 'fantastico mondo dell'accoglienza' basato sul modello Riace". Un affronto, secondo i neofascisti, convinti del fatto che "Roma e Forza Nuova non possono tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra".

"La Questura non autorizzi Forza Nuova"

Il comizio è stato annunciato ella 14,30 davanti l'ingresso dell'Università, a piazzale Aldo Moro. A patto che venga autorizzato visto chi, l'annuncio di Forza Nuova, è stato seguito da un coro di proteste. "Il questore ha il dovere di vietare questa manifestazione che fa tornare alla memoria le pagine più nere della storia d'Europa" ha dichiarato il Partito della Rifondazione Comunista che, attraverso la propria pagina facebook, ha invitato i suoi militanti a ritrovarsi "in massa davanti alla facolta' di lettere alle ore 14 per accogliere Mimmo con abbracci e applausi".

Anche la CGIL ha chiesto che il comizio di Forza Nuova non sia consentito. "Chiediamo al Questore di non autorizzare questo presidio che – ha fatto sapere lo storico sindacato confederale – è uno schiaffo alla cultura democratica e antifascista della città e del più grande ateneo di Roma".

Per Nicola Zingaretti, quella messa in atto da Forza Nuova è "una provocazione". Il leader del Partito Democratico si è però detto "certo che le forze dell'ordine, il Prefetto e la Questura garantiranno la libertà d'espressione dentro alla Sapienza".

Salvini contro la censura

Sul tema è intervenuto anche il Ministro degli interni. "Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinchè il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee. Lui come chiunque altro in questo Paese - ha reso noto Matteo Salvini, che si dichiara convito del fatto che "la censura e la violenza non vanno mai bene. Vale per il Salone del libro per Lucano e per tutti coloro che pacificamente e democraticamente vogliono esprimere le loro opinioni".