Università, La Sapienza miglior ateneo italiano per il ranking di Shanghai

La Sapienza conferma la propria posizione tra le prime università italiane e tra gli atenei di eccellenza nel mondo nelle più autorevoli classifiche universitarie internazionali uscite nel 2017. A determinarlo è la Jiao Tong University di Shanghai che ha pubblicato la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities 2017 (Arwu), che presenta le 500 migliori università a livello globale.

Prima tra gli atenei italiani

La Sapienza si colloca in testa agli atenei italiani nel range 151-200 (posizione che mantiene dal 2014), fascia nella quale si trova solo l'università di Padova. Gli indicatori presi in esame dall'Arwu sono rigorosi e comprendono premi Nobel e riconoscimenti accademici ricevuti, qualità della ricerca (paper pubblicati e ricercatori più citati) e le performance rispetto al numero degli iscritti.

QS World University Ranking 2017

In particolare, spiega La Sapienza, nella classifica internazionale si eccellenza in Italia, in alcuni casi a pari merito, in tredici aree disciplinari, seguita da Bologna, prima in sei aree. La Sapienza guadagna così diverse posizioni nel QS World University Ranking 2017. Nella classifica l'ateneo di Roma si colloca al 215° posto, risalendo di 8 posizioni rispetto al 223° posto dell'anno precedente. La buona performance dell'Ateneo è dovuta in particolare al miglioramento della reputazione accademica, valutata all'86° posto al mondo (90° nella classifica 2016) e della reputazione aziendale (alla 233° posizione rispetto alla 279° posizione del 2016).

Archeologia

L'area disciplinare dell'Archeologia ottiene anche quest'anno il migliore risultato nel confronto internazionale, collocandosi al 14° posto al mondo e prima in Italia, seguita da Fisica e astronomia, 44° al mondo e prima in Italia.

Le altre facoltà



Sono classificate alla prima posizione in Italia anche Letteratura inglese (nella fascia 101-150 a livello internazionale), Linguistica (nella fascia 101-150 a livello internazionale), Studi religiosi (valutati quest'anno per la prima volta, nella fascia 51-100 a livello internazionale), Geografia (nella fascia 101-150 a livello internazionale) e Scienze infermieristiche (non valutata a livello internazionale).

I primo cento atenei

Si collocano alla seconda posizione in Italia Storia (nella fascia 51-100 a livello internazionale), Lingue moderne (nella fascia 51-100 a livello internazionale), Farmacia e farmacologia (nella fascia 51-100) a livello internazionale), Antropologia (nella fascia 51-100 a livello internazionale), Legge (nella fascia 51-100 a livello internazionale), Studi per lo sviluppo (non valutati a livello internazionale), Scienze dell'educazione (nella fascia 251-300 a livello internazionale). Ottengono performance entro i primi 100 atenei al mondo anche Architettura, Informatica, Anatomia, Ingegneria elettrica e Matematica, portando a 13 complessivamente il numero delle discipline top 100 per la Sapienza.