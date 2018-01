La Polizia Locale celebra il suo santo Patrono

Si è tenuta questa mattina la messa di celebrazione di San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale, presso la basilica di San Sebastiano fuori le Mura, in Via Appia Antica. La celebrazione è stata officiata dal vicario del Papa a Roma, Angelo de Donatis.

Per l’occasione la Banda Musicale del Corpo si è esibita per rievocare il martirio del Santo protettore di tutte le forze di Polizia Locale d’Italia, non solo della Capitale.

Tra le personalità politiche intervenute, a rappresentare il Campidoglio è stato il Vicesindaco, Luca Bergamo. Presenti il Comandante della Polizia di Roma Capitale, Diego Porta, oltre a vari dirigenti, inclusa una piccola rappresentanza dei gruppi territoriali e dei comuni di Guidonia, Milano e dalla Lituania.

Non sono mancati il Questore di Roma, Guido Marino, Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Antonio De Vita, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù , il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti, il Vicecomandante della Gendarmeria Vaticana, Costanzo Alessandrini, e il Generale Salvatore Camporeale, Vicecomandante Militare.