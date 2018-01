L'auto su cui viaggiava Giovanni Falcone esposta alla Galleria Sordi

E’ stata esposta questa mattina, presso la Galleria Sordi, la teca che custodisce i resti della Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta del giudice Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore di Roma Guido Marino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Generale Antonio De Vita, Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale Cosimo Di Gesù e il Colonnello e il Capo centro della Dia di Roma Colonnello Francesco Gosciu. Parteciperanno inoltre classi delle seguenti scuole: Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone, Istituto Magistrale Statale Santa Rosa di Viterbo, Francesco Orioli di Viterbo, Paolo Savi di Viterbo, Alessandro Farnese di Montalto di Castro, Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, Guglielmo Marconi di Civitavecchia, Luigi Calamatta di Civitavecchia, Liceo Scientifico Statale Democrito di Roma, Liceo Scientifico Statale Peano di Roma, Vincenzo Gioberti di Roma, Liceo Scientifico Statale Talete di Roma, Galileo Galilei di Roma,Carlo Cattaneo di Roma.

La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta alle 9.30 da un incontro alla Sala Umberto di 400 studenti con Giovanni e Tina Montinaro intervistati dal giornalista Enrico Bellavia. Portando per la prima volta la Teca da Palermo a Roma la Regione vuole raccontare la storia di chi viaggiava su quell'auto, i ragazzi della "Quarto Savona 15" (nome in codice della scorta). La storia di un viaggio che non finisce sotto il tritolo del 23/05 ma che continua ancora e che permette a quell'auto di percorrere ulteriori chilometri coniugando memoria e impegno contro tutte le mafie. Nella settimana di esposizione della Teca, dal 24 al 31 gennaio, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale saranno tantissime le scuole che si recheranno alla Galleria Alberto Sordi per rendere omaggio agli agenti della scorta di Falcone.

La tappa di Roma fa parte di un viaggio che percorre le città dell’Italia per non dimenticare le vittime delle mafie.