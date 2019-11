Vanno al lavoro ma il badge non funziona: così in 50 scoprono di essere “a rischio licenziamento”

Doccia fredda per i lavoratori della Juwelo, società del gruppo Elumeo che opera nel settore della televendita di gioielli: circa cinquanta quelli che ieri si sono presentati al lavoro scoprendo che i badge non funzionavano più e che i loro turni erano stati cancellati dal sistema informatico.

Licenziamenti alla Juwelo di Roma

Dubbi e incredulità davanti alla sede della Juwelo di via Albalonga, fino a quel sms da parte dell’azienda che ha convocato i dipendenti per una riunione d’urgenza in un ristorante della zona.

Lì, il presidente Wolfgang Boye e l’amministratore delegato Tiziano Ricci hanno comunicato, a quanto riferito dai dipendenti, che non ci sarebbe più la disponibilità economica per erogare gli stipendi e che quindi la sede romana dovrà chiudere.

Nella sede romana di Juwelo 50 licenziamenti

“Una chiusura – denuncia Alessio Pasqualitti, della Slc Cgil - che comporterebbe la perdita del lavoro per circa 50 persone”.

Nell’occasione comunicati i nomi dei dipendenti che avrebbero proseguito nel lavoro, “ma quello che è grave – sottolineano dalla Cgil - è che non sono stati informati del licenziamento, come da procedura, i sindacati”.

Juwelo: chiusura attività e licenziamenti

Una situazione che, a quanto si apprende, sarebbe irreparabile. “L’azienda si sarebbe dichiarata disponibile a trovare una soluzione transitoria ma la decisione finale, chiusura di parte dell’attività e licenziamento dei dipendenti, - avverte Pasqualitti - sarebbe immutabile”.