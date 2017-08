Sanità, Joseph Polimeni nuovo commissario del Policlinico Umberto Primo

Sarà Joseph Polimeni il nuovo commissario del Policlinico Umberto Primo di Roma. E’ quanto deciso dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, d’intesa con il Rettore dell’università La Sapienza, Eugenio Gaudio.

Il dottor Polimeni succede al direttore generale Domenico Alessio, al quale, si legge in una nota della Regione, "vanno i sinceri apprezzamenti per il lavoro svolto e la cui esperienza e professionalità rimarranno al servizio dell’Istituzione regionale".

Polimeni, nominato a seguito della DGR 536 del 9/08/2017, è presente nella short list degli idonei all’incarico di direttore generale.

Nato a New York, Polimeni vanta un curriculum eccellente con numerose e prestigiose esperienze professionali. In particolare, è stato Direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria di Siena, Commissario governativo ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, Direttore Generale della Asl 2 di Lucca.