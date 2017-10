VIDEO | Ius soli, sei giovani romani a confronto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo fatto ai ragazzi domande semplici che riguardano la loro vita quotidiana, aspirazioni future, ma soprattutto il legame che hanno con la loro città. Ragazzi italiani, anche se per tre di loro avere la cittadinanza è stato un po' più difficile. Ma sono meno romani degli altri? Vediamo le loro risposte.

Al microfono di Roma Today Alessandro Niggi, 19 anni nato a Roma da genitori italiani, Chiaramae Ramiro, 19 anni nata in italiana da genitori filippini, Juru Jean Hilare, 25 anni nato in Ruanda e arrivato a Roma con la sua famiglia in fuga dalla guerra civile quando aveva solo due anni, Nicolas Casciano, 25 anni nato ad Atri da genitori italiani ma a Roma fin da bambino, Sabir Ahned Chouduri, 26 anni nato in Bangladesh ma a Roma da quando aveva due anni, Daniela Cono, 26 anni nata a Roma da genitori italiani.

Li abbiamo incontrati nella scuola di ballo "Termini Underground", che ormai da anni rappresenta una grande progetto di integrazione per i giovani della Capitale.