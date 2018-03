Italia dei Diritti si prepara alle prossime amministrative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma 19 Marzo 2018: Si sono appena spenti i riflettori sulle consultazioni politiche e regionali che già un nuovo appuntamento elettorale incombe; sono infatti prossime le elezioni per i rinnovi di alcune amministrazioni locali. E se da una parte le forze politiche stanno cercando di trovare maggioranze stabili per governare ( cosa assai complicata sia a livello nazionale che nella regione Lazio ) dall’altra si stanno organizzando per affrontare al meglio questa nuova sfida politica.

Tra le prime forze politiche ad annunciare la propria scesa in campo c’è sicuramente il movimento Italia dei Diritti presieduto e fondato dal giornalista Antonello de Pierro e per bocca del suo coordinatore provinciale romano Carlo Spinelli svela quali sono i programmi dell’IDD per la tornata elettorale che si sta avvicinando” Sono 15 i comuni della provincia di Roma dove i cittadini saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale tra la fine di Maggio e i primi giorni di Giugno, e ci stiamo preparando a questo appuntamento per far si che il nostro movimento sia presente con una lista propria o appoggiando candidati sindaco che meritano il nostro sostegno.

Possiamo sciogliere la riserva per il comune di Cervara di Roma – continua Spinelli – dove il movimento si presenterà con una propria lista ed un candidato sindaco di sua espressione che verrà annunciato non appena individuata la figura giusta, stesso discorso verrà fatto per Roccagiovine dove Italia dei Diritti conta di presentarsi in autonomia con un proprio candidato sindaco, ma al di là dei due comuni sopracitati ci stiamo guardando intorno per vedere dove poter presentare la nostra lista con una candidatura a sindaco, laddove ce ne fosse la possibilità o comunque entrare in coalizione o appoggiare in quota eventuali candidature a primo cittadino di figure che si rispecchiano in quelli che sono i principi fondamentali del nostro movimento.

Particolare attenzione la stiamo dando al comune di Gallicano nel Lazio dove le prospettive per concorrere da soli con un nostro candidato allo scranno di primo cittadino ci sono tutte – prosegue ancora Carlo Spinelli – stiamo valutando alcune candidature potenziali ed in particolar modo di una donna molto stimata nel luogo prima di sciogliere la riserva. Gallicano è stato già al centro delle nostre attenzioni quando si prospettava la costruzione del mega cimitero da 120 mila loculi, un progetto bloccato anche grazie al nostro intervento che metteva in risalto l’inutilità di un opera così maestosa a fronte di una popolazione di 6 mila abitanti la cui costruzione forse nascondeva ben altri interessi.

Le nostre valutazioni comunque non verranno fatte sul vincere a tutti i costi – conclude Spinelli – e le scelte saranno frutto di una disamina attenta e orientata al bene comune e della collettività; riportare la legalità ed essere sempre dalla parte dei più deboli e degli indifesi è la nostra priorità che da sempre ci distingue nel panorama politico locale e nazionale.

Gallery