Italia dei Diritti sarà presente alle amministrative di Cervara di Roma e Raccagiovine

Roma 29 Marzo 2018: Il movimento Italia dei Diritti fondato e presieduto da Antonello De Pierro, ufficializza la partecipazione con la propria lista nei comuni di Cervara di Roma e Roccagiovine. A confermarlo è il responsabile della provincia di Roma del movimento Carlo Spinelli: “Saremo presenti con il nostro simbolo alle prossime consultazioni elettorali nei due comuni della valle dell’Aniene, stiamo valutando una rosa di nomi dai quali usciranno i due candidati sindaco da proporre ai cittadini di Cervara e Roccagiovine. A nostro avviso – continua Spinelli – i due borghi hanno delle potenzialità che non sono sfruttate appieno dalle attuali amministrazioni ed il nostro impegno è quello di ridare lustro sia a Cervara che nel 1991 ha ricevuto il diploma di villaggio ideale d’Italia sia a Roccagiovine cittadina in epoca romana del poeta Orazio e della dea sabina Vacuna del cui tempio i resti si trovano proprio nel comune dei monti Lucretili. Le idee su cosa fare per i due comuni le abbiamo ben chiare – conclude Spinelli – e le proporremo ai cittadini in sede di campagna elettorale chiedendo loro il consenso per attuarle e dare nuova luce sia a Cervara di Roma sia a Roccagiovine”.

