talia dei Diritti individua Sindaco giusto per Gallicano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma 24 Aprile 2018: Si avvicinano le amministrative del 10 Giugno ed i partiti, movimenti e liste civiche iniziano ad affilare le armi per affrontare la campagna elettorale che porterà al voto. Il movimento Italia dei Diritti fondato e presieduto dal giornalista Antonello De Pierro ha da tempo manifestato l’intenzione di scendere in campo in alcuni comuni del Lazio con una propria lista o dando l’appoggio esterno a quei candidati a sindaco che con le proprie idee e programmi si avvicinano a quelli che sono i principi su cui si fonda il movimento.

Carlo Spinelli responsabile provinciale romano dell’Italia dei Diritti inizia a fare qualche nome su cui puntare per la corsa a primo cittadino iniziando da Gallicano nel Lazio: ” Non è facile individuare il nome giusto a cui affidare la guida di un comune soprattutto di questi tempi dove politicamente regna il caos, vedi cosa sta succedendo a livello nazionale dove dopo quasi due mesi dalle elezioni ancora non si riesce a fare un governo o nella regione Lazio dove dalle urne è scaturita una maggioranza che di fatto non è in maggioranza.

Per Gallicano il nome che crediamo più giusto per guidare il comune è quello di Gianluca Caratelli - continua Spinelli – un giovane motivato dall’amore che nutre per il proprio territorio, dalla passione per la politica quella vera, quella fatta con il cuore, quella che si mette a disposizione dei cittadini, un uomo che vuole riportare la politica dentro i recinti della legalità, contro il clientelismo, contro gli affarismi, e contro quel modo di fare politica che ha portato Gallicano ad essere comune commissariato.

Un comune commissariato significa un comune bloccato, di norma infatti il commissario tende a sbrigare le pratiche essenziali ma non si prende quasi mai la briga di proporre iniziative compito che spetta ad un’amministrazione comunale ed è quindi palese il danno che le amministrazioni passate hanno recato al comune laziale. Pertanto - chiude Spinelli – nel caso Gianluca Caratelli decidesse di affrontare questa sfida, come Italia dei Diritti saremo al suo fianco pronti a sostenerlo per il raggiungimento di un risultato che sarà una vittoria non solo per Gianluca, ma per l’intera comunità di Gallicano

Gallery