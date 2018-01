"A Roma biodiversità a rischio. Ecco come procederla"

E’ stato rinvenuto senza vita il corpo di un istrice, ucciso da un’auto, in via di Tor Carbone nel quartiere Ardeatino. Un ritrovamento che ha acceso la luce sulla necessità di “mettere in sicurezza la biodiversità” e da qui il wwf riparte per chiedere “interventi strutturali di deframmentazione”. Il fatto è stato prontamente segnalato dagli attivisti dell’organizzazione internazionale della tutela degli animali al personale del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Per combattere la Road mortality servono reti ecologiche

Il fenomeno della Road mortality è una delle prime cause di perdita di biodiversità in particolare in quei contesti dove la frammentazione degli habitat rende problematici gli spostamenti per la fauna selvatica. La pianificazione del territorio deve ormai tener conto degli aspetti di tutela del territorio: le reti ecologiche sono la soluzione a molti dei problemi causati dall'eccessivo consumo di suolo e dalle minacce derivanti dalle infrastrutture.

Sovrappassi e sottopassi faunistici

"In tutta Europa - dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana - si pianificano e realizzano interventi strutturali di deframmentazione, al fine di ripristinare la connessione tra frammenti di habitat separati, e consentire alla fauna di attraversare le strade in sicurezza (ad es. sottopassi e sovrappassi faunistici), interventi mirati a diminuire le minacce e le pressioni antropiche che gravano sulla natura e a favorire la conservazione della biodiversità”.