Isole pedonali, da Centocelle a Ostia antica: ecco i progetti in cantiere per il 2019

Quadraro Vecchio, Casal Bertone, Ostia antica, Centocelle, Pigneto. Sono cinque i quartieri di Roma che entro il 2019 avranno il loro progetto definitivo per aree dedicate a pedoni e ciclisti. Cinque isole ambientali per alleggerire il traffico, migliorare la viabilità, garantire sicurezza a chi si muove a piedi o in bicicletta, e riqualificare gli spazi urbani. Dei progetti si è discusso oggi, alla presenza dei tecnici di Agenzia per la Mobilità in un'apposita seduta della commissione Trasporti.

Marciapiedi allargati, creazione di zone pedonali "modulari" attraverso vasi e arredi urbani, corsie preferenziali, zone con limite a 30 chilometri orari. Sono tutti elementi, ancora in fase di definizione per la valutazione dei quali sono in partenza le rispettive conferenze dei servizi, che vedranno la luce in cinque zone individuate dal Campidoglio nell'ambito del Pgtu, il Piano Generale del Traffico Urbano.

C'è il Quadraro Vecchio, con la sua isola ambientale che crescerà intorno alla via Tuscolana, tra via degli Arvali e via dei Quintili. Qui, spiegano i tecnici, "ci sono strade strette con un'edilizia bassa, ma via degli Arvali la attraversano 7-800 veicoli all'ora e non è sostenibile". Poi Casal Bertone, dove "il passaggio della A24 affligge il quadrante, le cose vanno meglio dopo la parziale pedonalizzazione della piazza centrale ma il traffico via di Casal Bertone verso piazzale Prenestino e via Prenestina, che si può raggiungere comunque proseguendo sull'autostrada, può essere allentato, in vista di una futura totale interdizione, riducendo la velocità dei veicoli e facendolo diventare poco conveniente al traffico". Sono in programma "marciapiedi più ampi di circa 2 metri e attraversamenti pedonali".

A Ostia Antica invece, spiegano ancora slide alla mano da Agenzia per la Mobilità, "ci sarà la sistemazione della rotatoria e la pedonalizzazione del viale di accesso agli scavi". Con la realizzazione di "una pavimentazione in cubetti di porfido su tutta l'intersezione di via dei Romagnoli e un attraversamento di 7 metri di larghezza". E' poi la volta di Centocelle. Qui la pedonalizzazione riguarda un tratto di via dei Castani, l'arteria commerciale del quartiere. E il progetto da tempo spacca residenti e commercianti, in parte contrari all'intervento. "Modificheremo lo schema di circolazione portandolo su itinerari paralleli e pedonalizzando gran parte di piazza dei Mirti, cambiando completamente la faccia del quartiere".

Infine, al Pigneto "l'isola ambientale sarà un'area enorme corrispondente al triangolo tra le vie Prenestina, Casilina e Acqua Bullicante. Ci saranno nuovi spazi - illustrano ancora i tecnici - che cambieranno il volto della zona con interventi puntuali tra cui la pedonalizzazione temporanea o definitiva del tratto di via del Pigneto adiacente alla nuova stazione della metro, anche se questo punto non lo abbiamo ancora approfondito perchè sarà zona di cantiere per anni". Per quanto riguarda le zone 30 'semplici', ovvero non inserite in isole ambientali più ampie, i progetti che sono in fase di progettazione esecutiva, e per i quali da cronoprogramma in quattro mesi dovrebbe esserci l'avvio dei cantieri, riguardano via Tor de' Schiavi, via dei Platani, largo Millesimo, via delle Terme Deciane, via di Porta San Sebastiano più i varchi dell'Appia Antica, viale del Ratto delle Sabine e piazza dei Ravennati sul lungomare di Ostia.

Insomma, una serie di interventi che rivoluzioneranno la viabilità di cinque, importanti, quadranti di Roma. A spiegarne la ratio è il presidente della commissione Trasporti Pietro Calabrese. "Limitiamo l'attraversamento di chi deve andare da una parte all'altra della città e cerca di evitare il traffico andando a sovraccaricare la viabilità, e non chi deve raggiungere un'attività commerciale o una abitazione, che invece avrà un vantaggio". Considerando che Roma ha il tasso di motorizzazione (veicoli pro capite) tra i più alti d'Europa.

(Fonte Agenzia Dire)