Rifiuti, caos isole ecologiche non idonee. La rabbia dei municipi: "Due anni persi"

E' ancora tutto da risolvere il rebus sull'individuazione delle aree che ospiteranno le isole ecologiche dei 15 municipi di Roma, con la ricerca delle zone iniziata oltre due anni fa dopo l'emanazione della delibera 74 da parte dell'allora commissario del Campidoglio, Francesco Paolo Tronca.

Sulla questione la confusione è parecchia e si procede a rilento: nemmeno la seduta congiunta di oggi delle commissioni Urbanistica e Ambiente, dopo la precedente del 13 dicembre scorso, è riuscita a trovare una soluzione al conferimento dei rifiuti. Al punto che ormai alcuni presidenti e assessori di Municipi, anche a guida M5S, hanno perso la pazienza e non esitano a esprimere tutto il disappunto.

Resta però un jolly da giocare e riguarda la disponibilità di 5 milioni di metri quadri del territorio capitolino in capo al dipartimento Urbanistica. In sintesi, secondo la presidente della commissione Urbanistica, Donatella Iorio, all'origine di tutto ci sarebbe un errore di metodo: nella delibera Tronca, che ha individuato 32 aree potenzialmente idonee per ospitare i Centri di raccolta differenziata, non risulta esserci stata una istruttoria sotto il profilo urbanistico nè esiste tra i pareri tecnici allegati quello del Dipartimento di Attuazione urbanistica.

Così, tra l'avvio di varie conferenze di servizi e il riscontro di vincoli paesaggistici, ambientali o archeologici, per molte delle aree esaminate le verifiche hanno dato esito negativo. E' il caso, per restare alla seduta di oggi e fare solo alcuni esempi, delle zone di via Virgilio Guidi e via Davide Campari (Municipio V), via del Fuoco Sacro, via di Casal Cerroncino, via Padre Damiano (Municipio VI), viale di Tor di Quinto (Municipio III), via Pontina (Municipio IX), via Ildebrando della Giovanna (Municipio XII): dal rischio idrogeologico alla destinazione in capo all'Ater per edilizia di residenza pubblica, oppure per parcheggi, il fattore comune è che manca la conformità urbanistica.



Insomma, ha rilevato Iorio, per la maggior parte dei municipi "abbiamo istruttorie che non si sono concluse con parere positivo. Questo ci dovrebbe far riflettere su un possibile cambio delle modalità di individuazione delle aree, partendo magari dalle destinazioni pubbliche su cui è possibile mettere le strutture, e poi lasciando agli uffici municipali la scelta tra un ventaglio di ipotesi". Municipi che nel frattempo esprimono disappunto. Monica Lozzi, minisindaco al VII, sbotta prima di lasciare la riunione congiunta: "Non parteciperemo più ad alcuna seduta perchè sono due anni che perdiamo tempo: bisogna mettere dei luoghi idonei sul piatto con indicazioni standard".

Toni ancora più accesi da parte dell'assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XII, Valeria Allegro: "I cittadini aspettano da anni le isole ecologiche, finora abbiamo perso tempo e se andiamo avanti così chiamerò a rispondere chi di dovere per danni alla cittadinanza. Se implodono i Municipi, implode il Campidoglio". Iorio rassicura spiegando di aver "sempre cercato di coinvolgere i Municipi e di voler risolvere il problema". Da qui la richiesta formale all'architetto Pierluigi Masi dell'unità Piano regolatore del Pau di "mettere a conoscenza entro 10 giorni le aree che potrebbero avere la conformità urbanistica secondo il Piano regolatore vigente".

Ma la soluzione potrebbe arrivare anche da un'altra strada, parallela e allo stesso tempo alternativa a quella già esistente. "Dall'ultima commissione congiunta Urbanistica-Patrimonio - spiega Iorio - abbiamo avuto la certezza della disponibilità di circa 5 milioni di mq che non sono in carico a nessuno e che sono state già cedute dai costruttori secondo cessione compensativa. Sono zone O, quindi ex abusive, su cui realizzare servizi, dai parcheggi alle aree verdi, ai progetti di viabilità, e in molti casi sono zone di proprietà del Comune in stato di abbandono. Nel dipartimento Urbanistica abbiamo gli elenchi e li abbiamo già distribuiti ai Municipi: avendo già l'idoneità senza bisogno di ulteriori verifiche, potrebbero essere aree molto semplici da esaminare per collocare le isole ecologiche su scelta dei Municipi. Non escludo dunque che si possa trovare il margine per soluzioni aggiuntive in tempi più rapidi rispetto alle istruttorie avviate da mesi". Per Iorio i tempi per avviare questa procedura e metterla nero su bianco "potrebbero essere brevi: diciamo che per il prossimo settembre potremo già individuare delle possibilità e discuterle in una commissione".

(Fonte Agenzia Dire)