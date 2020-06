Ippodromo Capannelle, dopo il lockdown riprendono corse dei cavalli e scommesse

Dopo oltre cento giorni di lockdown da domenica 21 giugno l’ippodromo Capannelle riapre al pubblico. Per effetto dell’ordinanza della Regione Lazio in merito alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 che ha consentito la ripresa di alcune delle attività sociali ed economico produttive che ancora non avevano avuto il via libera alla riapertura, a Capannelle riapre al pubblico anche di scommesse Hipposport.

Riapre l’Ippodromo Capannelle

Dalle ore 13 sarà possibile effettuare le scommesse ippiche e sportive, vedere sugli schermi le corse in palinsesto e le partite del campionato di calcio appena riavviato.

Ma non solo novità per gli scommettitori. A partire dalla giornata di corse al galoppo sempre di domani domenica 21 giugno (inizio corse ore 15.25) il pubblico potrà assistere alle corse in totale sicurezza, “infatti – hanno fatto sapere - Hippogroup Capannelle ha predisposto tutto quanto previsto dai protocolli operativi sopra citati per le sale scommesse, e si avvarrà di quelli già esistenti per la somministrazione di cibi e bevande nel ristorante e nei bar nonché per l’accesso ai parchi pubblici e aree verdi”.

Ippodromo Capannelle: dopo le proteste al via corse e scommesse

Dopo le proteste delle scorse settimane appuntamento quindi all’Ippodromo Capannelle, “un grande spazio verde all’interno del caos cittadino con aree sicure a misura di famiglia e un fitto programma di eventi che faranno da cornice alle corse degli splendidi ed eleganti purosangue”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli appuntamenti all’Ippodromo Capannelle

Tra le prossime dare da segnare sul calendario, quella del 29 giugno, dedicata ai Santi Pietro e Paolo protettori della Città Eterna, la grande giornata del trotto con il Premio Tino Triossi e il Turilli. E poi l’appuntamento clou di tutta la stagione ippica capitolina: la 137^ edizione del Derby Italiano di galoppo, in programma il prossimo 12 luglio.