Passeggini vuoti al Colosseo: la manifestazione del Forum delle associazioni familiari

“Un momento di festa per riflettere sulla grave crisi demografica che sta vivendo il nostro Paese”. Questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dal Forum delle associazioni familiari in occasione della Giornata Internazionale della famiglia. Quest’anno, i promotori hanno scelto il Colosseo come location per l’evento. Qui, tutti i partecipanti all’iniziativa, hanno letteralmente invaso con passeggini il piazzale, proprio sotto l’Arco di Costantino.

Un flashmob con passeggini vuoti che ha voluto essere anche una metafora come anticipato dal Forum della associazioni familiari: “In un silenzio surreale, i passeggini vuoti cercheranno di anticipare visivamente quello che potrebbe essere il futuro dell’Italia se non si corre ai ripari invertendo la preoccupante denatalità”. Un tripudio di colori quello andato in scena nella mattina di domenica 14 maggio in uno dei luoghi più importanti della Capitale. “Fare un figlio non può essere una colpa” e ancora “Le famiglie non sono il problema ma la soluzione”, infine “Figli? Vorrei ma non posso”. Questi alcuni degli slogan che scritti con colori rosso e blu sono stati appoggiati sui passeggini o sbandierati dai manifestanti.

#iostoconipasseggini. Gli organizzatori dell’evento hanno lanciato dal proprio account twitter l’hashatg #iostoconipasseggini, con cui centinaia di persone hanno postato foto di passeggini vuoti, di slogan e di bambini sorridenti perché “L’obiettivo dell’evento è denunciare l’emergenza, ma al tempo stesso raccontare la bellezza della famiglia e l’importanza delle nuove generazioni da considerare non come un peso, ma come un bene comune”. Oltre duemila le foto apparse sull'account social del Forum.

Gallery