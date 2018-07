Bilancio, il Mef sblocca 125 milioni di euro: un nuovo tesoretto per buche, metro e verde pubblico

Oltre 125 milioni di euro di nuovi investimenti e opere per lo sviluppo e la manutenzione della città, interamente finanziati da Roma Capitale con risorse proprie in seguito alla concessione di spazi di finanza pubblica da parte del Mef. A tanto ammonta la manovra sugli stanziamenti in conto capitale approvata dalla giunta Raggi con un emendamento all'assestamento di bilancio 2018-2020.

Tra le voci più importanti si prevedono circa 58 milioni per infrastrutture e manutenzione urbana (di cui oltre 20 milioni per le strade) e oltre 17,5 milioni per trasporti e mobilità sostenibile. I nuovi fondi vengono assicurati con l'applicazione di avanzo di amministrazione, di cui poco più di 16 milioni vanno a sostituire la forma di finanziamento per opere già presenti nel bilancio di previsione. La manovra complessiva è resa possibile grazie agli spazi finanziari di spesa concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella parte corrente del bilancio vengono inoltre stanziati circa 850mila euro per garantire l'assistenza domiciliare a minorenni e anziani in diversi municipi.

Tutti gli interventi previsti

Ed ecco di seguito gli interventi principali contenuti nel nuovo piano investimenti. Primo capitolo: la manutenzione stradale straordinaria. Nel tesoretto abbiamo 20,7 milioni per via di Tor Sapienza, piazza re di Roma, via del Mare, via Ostiense, via Battistini, via Collatina, viale Palmiro Togliatti, viale Marconi, via Salaria, via Boccea. Capitolo secondo: le linee metropolitane. Qui troviamo 8,6 milioni per la manutenzione straordinaria del sistema anti-incendio delle stazioni metro A e B, sostituzione di 22 scale mobili e 22 ascensori della metro B, interventi migliorativi Metro C.

Passiamo poi al verde pubblico. Sette milioni e 200mila euro verranno destinati alla - riqualificazione delle aree verdi, al progetto Tevere, agli alberi da piantumare, a nuove aree giochi. Si prosegue ancora con la mobilità: 3,8 milioni andranno alle corsie preferenziali (via La Spezia-via Taranto, via Portuense, via Marmorata-viale Jonio, viale Libia-viale Eritrea), al'isola ambientale al Quadraro vecchio, ai corridoi dedicati al trasporto pubblico locale (viale Palmiro Togliatti), alle tranvia Tiburtina , alla segnaletica stradale.

Nella lista anche i mercati rionali: 3,7 milioni di euro andranno a manutenzione e riqualificazione. E ancora 3,4 milioni di euro per i parcheggi della stazione di Acilia-Dragona, 3,2 per la biblioteca pubblica di via della Lega Lombarda. Poi abbiamo il capitolo delle politiche sociali: 2,8 milioni da destinare al restyling della Casa di riposo Roma 3, e alla struttura accoglienza minori via del Casaletto.

Seguono la messa in sicurezza di incroci, assi viari e attraversamenti pedonali (con sperimentazione a led): 2,6 milioni. La messa in sicurezza e progettazione dei parcheggi di scambio: 1,1 milioni. E ancora un milione andrà alla manutenzione straordinaria dell'ex cinema Apollo (Municipio I). Alla Protezione civil andranno 595mila euro, 350 mila euro per la messa in sicurezza della ludoteca Tecnotown Villa Torlonia. Trecento mila per la costruzione della scuola media di Corcolle nel VI municipio. Nell'ambito dei trasferimenti vincolati concessi dallo Stato o da altri enti, nell'emendamento si prevedono 28 milioni di euro per Ponte dei Congressi a cofinanziamento del contributo statale.