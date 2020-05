INTERVISTA | Paolo Ferrara: "Raggi merita un secondo mandato. Discarica a Monte Carnevale? I romani vogliono soluzionI"

Si è guadagnato di diritto il ruolo di alfiere della sindaca, sostenendola con un tifo davvero da stadio. Paolo Ferrara, ex capogruppo del M5s in Campidoglio, politicamente cresciuto sul litorale di Roma, è pronto a prendersi gli insulti sui social pur di difendere e magnificare Virginia. "Ha fatto un grande lavoro per questa città" commenta a RomaToday spiegando cosa lo ha spinto a lanciare paragoni tanto arditi sulla rete. Raggi come Michelangelo, Raggi come i grandi imperatori della Roma antica. Lo pensa davvero. "Con altri cinque anni di amministrazione la città potrà beneficiare di cose mai viste". Pazienza se su alcune questioni fondamentali per Roma, vedi i rifiuti o la discarica di Monte Carnevale, in passato l'ha criticata. Si cambia idea. E non per la poltrona. "Non penso alla mia carriera politica, non mi interessa in questo momento".



Consigliere, prima ha paragonato la sindaca Raggi a Michelangelo, poi agli antichi romani. Non sarà un po' troppo? Su 300 persone che hanno commentato il suo post, solo un paio erano d'accordo con lei.

Ci sono anche migliaia di mi piace ai miei post, anche quelli sono la conferma che i romani sono coscienti del lavoro che abbiamo fatto. Ho solo voluto valorizzare quello che ritengo un grande lavoro portato avanti dalla sindaca, sono dei fatti quelli che racconto, abbiamo asfaltato più di un milione di metri quadrati.

Ma gli antichi romani ne hanno fatte, non solo riasfaltate, un po' di più, non crede?

Io parlavo solo della periferia, i numeri in realtà sono anche maggiori. Poi bisogna guardare agli investimenti fatti, milioni e milioni e di euro solo per la grande viabilità.

Sostiene a gran voce la necessità per Raggi di un secondo mandato da sindaca.

Sì mi sono espresso. Credo sia fondamentale la continuità amministrativa, con altri cinque anni potrà portare a termine cose straordinarie che la città non ha mai visto.

Tipo?

Penso che questa emergenza in qualche modo abbia portato alla luce opportunità nuove, che ci consentiranno di rivedere la progettazione degli spazi urbani. Penso al lungomare di Ostia, che avrà una carreggiata interamente pedonale, una ciclabile fronte mare, oggi i cittadini sono tutti d'accordo, c'è stato forse un cambiamento anche culturale.

Va bene la continuità amministrativa, un terzo mandato però potrebbe servire anche a lei come ad altri consiglieri per ricandidarsi...

Per i consiglieri c'è il mandato zero.

Non per un posto in Comune. Dovrebbe puntare a livelli istituzionali più alti.

Guardi io non sto pensando a me nè alla mia carriera politica. Può darsi pure che per le elezioni del 2021 decida di andare al mare.

E' sempre stato considerato vicino a Roberta Lombardi, capogruppo M5s in regione Lazio, non proprio estimatrice dell'operato di Raggi. Qualcosa è cambiato?

No io sono amico di tutti. Sento tutti gli esponenti del Movimento.

Però ha anche criticato duramente Raggi in passato su alcuni temi importanti. Penso ai rifiuti e alla scelta di una discarica a Monte Carnevale. Lei votò contro con le opposizioni in aula.

Sul discorso rifiuti avevo opinioni precise, con il tempo poi parlando con i colleghi e anche con la sindaca ho avuto la possibilità di comprendere a pieno la bontà delle proposte.

Quindi oggi voterebbe a favore?

Oggi non vale la pena discutere di questo. Penso che il tema sia trattato nel modo giusto. I romani vogliono soluzioni.

La scelta di riposizionare Roberta Della Casa in IV municipio ha creato molti malumori. Lei cosa pensa?

In municipio ha fatto davvero un ottimo lavoro e comunque la sindaca ha facoltà di scegliere in autonomia il suo delegato sul territorio.

Scusi se insisto sul futuro, le piacerebbe fare il presidente del X municipio un giorno? Magari già nel 2021.

No. Ma il mio cuore è sul mare di Roma, tra i più importanti volani per la città.