INTERVISTA | Caos piani di zona: "Anche i venditori dovrebbero poter affrancare"

Valanga di ricorsi sulle compravendite nelle case dei piani di zona. Romatoday ha intervistato l'avvocato Marco Cesetti, esperto di diritto immobiliare e legale di alcune delle persone coinvolte.

Avvocato, secondo lei, cosa non funziona giuridicamente in questa vicenda?

Nella vicenda in esame, a mio avviso, sussiste la illegittimità costituzionale della norma del 2011 che ha introdotto l’affrancazione laddove non è previsto che questa possa essere richiesta anche da chi ha venduto l’immobile, il cosiddetto “dante causa”.

E su quali principi giuridici bisogna basarsi secondo lei?

Dovrebbe trovare applicazione il principio di matrice comunitaria ormai fatto proprio dalla giurisprudenza italiana e dalla Corte Costituzionale del “legittimo affidamento”, in base al quale devono essere salvaguardate le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei a ingenerare il ragionevole affidamento. Ma non solo

Ovvero?

C’è anche una palese violazione della “ragionevolezza costituzionale” secondo cui deve sussistere un ragionevole bilanciamento tra i diritti costituzionali e l’applicazione delle norme a ritroso nel tempo, che incontra il limite insuperabile del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento tra i cittadini. Insomma, tutto ciò lede le norme della Carta Costituzionale che tutelano il diritto alla casa, la libera iniziativa economica, il risparmio, e l’uguaglianza dei cittadini.

Come uscirne?

Se si vogliono tutelare questi principi, nella vicenda che ci occupa dovrebbero essere tutelati con equilibrio e ragionevolezza tutti i soggetti, sia i compratori che i venditori, dando la possibilità ad entrambi di affrancare gli immobili, in modo da evitare possibili speculazioni non volute dal sistema giuridico.