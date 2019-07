Rifiuti, Valeriani: "Infantile non fare impianti, se il Comune dice no ci penseranno i privati"

"Roma dovrà dotarsi di tutti gli impianti necessari per rendersi autonoma". Che poi vuol dire, una discarica di servizio. Lo ribadisce l'assessore ai rifiuti della regione Lazio, Massimiliano Valeriani. Intervistato da RomaToday torna sul piano rifiuti che arriverà la prossima settimana in giunta, con l'obbligo per tutti gli Ato (Ambiti territoriali ottimali), Roma Capitale compresa, di essere autonomi nello smaltimento dei rifiuti. Intanto la città è tornata quasi alla normalità, ma il sistema è fragile, si sa, e finita l'emergenza giugno-luglio, già si affaccia lo spettro di un'altra possibile crisi in autunno. Sarà necessaria una nuova ordinanza per assicurare gli spazi di trattamento negli impianti del Lazio? "Non è tema di discussione oggi" taglia corto Valeriani. E il problema comunque "era sulla raccolta".



Le strade di Roma sembrano migliorate... Lei che dice?

Sì, direi che Roma è tornata alla normalità, non è più nelle condizioni in cui l'abbiamo trovata il 5 luglio. Ama ha rispettato molte delle indicazioni, dallo svuotamento dei cassonetti alla sanificazione delle aree nei siti sensibili e della pulizia generale, dal tritovagliatore mobile di Ostia, messo in funzione, all'impegno per il noleggio di altri impianti simili, al posizionamento di centinaia di nuovi secchioni. Insomma, si è prodotto uno sforzo importante.

Ve ne prendete il merito?

Il merito è dei lavoratori di Ama che hanno seguito le nostre indicazioni, quelle contenute nell'ordinanza.

E dei titolari degli impianti che hanno ampliato gli spazi per il conferimento, no?

Sì ma il problema non era sugli impianti, tant'è che gli stessi hanno dato disponibilità ben maggiori delle capacità di Ama di portare a trattamento i rifiuti.

Se è stata così risolutiva perché non l'avete fatta prima? Il Comune, che ha sostenuto come gli intoppi fossero per lo più a livello impiantistico, vi rimprovera, tra le tante, le tempistiche del provvedimento.

Questa storia dei tempi non ha senso. Ama nonostante fosse sommersa dai rifiuti da settimane ci ha scritto solo il 28 giugno dicendo che c'era un problema sui conferimenti in Abruzzo, il 3 luglio eravamo dal Ministro, il 5 luglio abbiamo fatto un'ordinanza. Penso non ci siano precedenti di provvedimenti fatti così velocemente. E continuo a chiedermi come mai il Comune non abbia chiesto prima un intervento.

Il 30 settembre il dispositivo emergenziale scade, e già si parla di possibili crisi autunnali, specie perché i tmb di Malagrotta resteranno parzialmente fermi anche nel mese di ottobre. Se dovessero servire più spazi per il trattamento, l'ordinanza si potrà eventualmente replicare?

Non si discute oggi di una proroga o di uno scenario che non ha ragione di esistere. Le criticità comunque, lo ripeto, erano sulla raccolta, che è in capo al Comune. Speriamo che lo choc dell'ordinanza sia servito a rimettere in piedi l'azienda.

Come si conciliano le esigenze della Capitale con quelle dei territori limitrofi che hanno messo, e mettono, a disposizione i loro impianti per i rifiuti romani?

Roma era in un'emergenza evidente, quindi ci siamo mossi per spegnere incendio. Ora però deve farsi carico dei suoi problemi. Siamo solidali con le comunità che danno continuametne una mano a Roma. Questo però non può valere all'infinito. L'emergenza non può certo diventare normalità. Ogni Ato (Ambito territoriale ottimale, ndr) deve essere in equilibrio con lo smaltimento dei suoi rifiuti, non si possono più portare in giro per Italia e per il mondo. Sono risorse che pagano i contribuenti.

Con il piano rifiuti che arriverà in giunta, il Comune sarà obbligato a fare una discarica sul suo territorio?

Sarà obbligata a essere autonoma nella gestione del ciclo, quindi a dotarsi di tutti gli impianti che mancano. Ma non lo diciamo noi, l'ha detto anche il nuovo Cda di Ama. Speriamo infatti che venga recepito nel piano industriale dell'azienda.

Il Comune però non vuole impianti nuovi sul suo territorio. Se non adempie all'obbligo?

Se gli impianti non vengono fatti dal pubblico, vengono fatti dai privati. E' una questione che a molti sembra sfuggire ma è essenziale. Con il piano rifiuti la Regione si limita a definire il fabbisogno impiantistico dei territori, dopodiché o interviene Ama o partecipate pubbliche per la realizzazione delle strutture, o si fanno avanti privati con progetti che vengono vagliati dalle conferenze dei servizi. Lo dice la legge. Per questo è infantile continuare a dire no, si spiana solo strada ai privati. E sarebbe auspicabile invece che gli impianti restassero pubblici, tant'è che prevederemo nel piano degli incentivi.

Perché ci è voluto più di un anno a redigere le linee guida? Dal Campidoglio è una critica costante quella del "la Regione non ha fatto il piano rifiuti"

Il piano ha un meccanismo di redazione complesso, non è una delibera, prevede la partecipazione di più enti e un sistema di pubblicazione preciso. E comunque è totalmente indipendente con la questione romana, il piano vigente avrebbe consentito al Campidoglio e ad Ama già di fare impianti, semplicemente con il prossimo piano andiamo a definire un nuovo fabbisogno.