Raggi otto ore sotto torchio: "La polizza? Non ne sapevo nulla: sono sconvolta"

Sono da poco passate le 22.30 quando, da una struttura della polizia sulla Tuscolana, esce un'auto con all'interno Virginia Raggi, sindaca di Roma. Dopo otto ore di interrogatorio ed assediata dai cronisti la sindaca decide di scendere e di dire come è andata. "Ho chiarito, ho risposto a tutte le domande", spiega Raggi con sicurezza, affiacata dal suo avvocato.

Un interrogatorio in cui le è stata contestata la nomina di Renato Marra - indagine per cui è accusata di abuso di ufficio e falso - e le è stato chiesto della polizza che Salvatore Romeo le ha intestato. La sindaca, certa della domanda che le sarebbe stata posta, spiega: "Non ne sapevo nulla. L'ho appreso questa sera. Sono sconvolta", dice con un malcelato e amaro sorriso scuotendo il capo. A sua insaputa quindi anche perché non ha idea del perché Romeo possa averlo fatto. Vaga sulla domanda se si sente tradita da Salvatore Romeo: "C'è molto da lavorare per Roma".

Dal 2013 in poi, secondo L'Espresso e Il Fatto, il suo capo segreteria avrebbe investito circa 100 mila euro su una decina di polizze vita: tra i beneficiari, oltra alla sindaca, parenti e amici, anche attivisti M5s. La vicenda entra nell'inchiesta sulle nomine perché i magistrati vogliono capire se le somme fossero veramente di Romeo o di altri e se la geografia dei destinatari risponda a un qualche disegno. Romeo a luglio fu promosso nella segreteria della sindaca, con uno stipendio più che triplicato.

L'inchiesta sulle nomine e il nuovo filone che sembra aprirsi sulla polizza si aggiungono all'altra indagine sul presunto dossier ai danni di De Vito per affossarne la candidatura a sindaco.