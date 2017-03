"Stadio della Roma nei tempi previsti": Pallotta ottimista dopo incontri con Raggi e Zingaretti

In mattinata la Raggi in Campidoglio, nel pomeriggio Zingaretti in Regione. Giornata di incontri istituzionali per James Pallotta, presidente dell'As Roma. Al centro dei colloqui il nuovo stadio, del quale si aspetta il nuovo progetto per poter così chiudere la conferenza di servizi.

In Campidoglio un incontro interlocutorio, in attesa del rendering del progetto 2.0, quello stabilito con l'amministrazione Raggi. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto questa mattina in Campidoglio il presidente dell’AS Roma ed una delegazione della società giallorossa composta dall'ad Umberto Gandini e dal dg Mauro Baldissoni. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori, l’Assessore al Bilancio Andrea Mazzillo e il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito.

Una nota del Campidoglio spiega che "si è sottolineata l’importanza della sua realizzazione per la città. Le parti hanno parlato a lungo delle migliorie al progetto che hanno definito “avveniristico, il primo di questo genere in Italia”. Particolare soddisfazione è stata espressa per l’attenzione al rispetto dell’ambiente, alla qualità dei materiali e delle infrastrutture e agli alti standard energetici che verranno assicurati.

Il dialogo tra Campidoglio ed i proponenti, quindi, prosegue. Proprio l'altro ieri si è tenuta una riunione tecnica. L'obiettivo da parte dell'amministrazione capitolina resta quello di garantire e presidiare l'interesse pubblico del progetto, salvaguardando l’equilibrio di tutte le opere sul territorio.

Durante la riunione di oggi in Campidoglio tra la sindaca e il presidente Pallotta si è parlato anche della volontà di collaborare alla realizzazione di centri sportivi per avvicinare allo sport i giovani delle periferie romane.

"È stato un ottimo incontro, un meeting di cortesia. Non ci sono stati cambiamenti rispetto a cio' di cui avevamo discusso qualche settimana fa e di cui eravamo tutti contenti. Il Comune è stato grande e il progetto sembra anche migliore: i cambiamenti che sono stati fatti lo rendono ancora più compatibile con tutto, anche con l'ambiente", ha detto il presidente James Pallotta, lasciando il Campidoglio

"Le infrastrutture vanno bene, così come la parte commerciale e gli uffici. Le torri sono state abbassate, non ci sono cambiamenti sullo stadio e di questo siamo molto, molto contenti", ha proseguito Pallotta. Il patron giallorosso ha spiegato che "a un certo punto ci incontreremo anche con la Regione. Tutti a Roma dovrebbero essere come minimo contenti". In merito al cronoprogramma "penso che avremo un risultato sullo stadio nei tempi che avevamo previsto, quindi a Roma almeno l'85% dovrebbe essere contento. Non siamo preoccupati per le tempistiche", ha concluso.

Nel pomeriggio poi Pallotta si è recato in Regione. Al termine dell'incontro il presidente Zingaretti ha incontrato i giornalisti. “Ora siamo in attesa che da parte di Roma Capitale arrivi questo famoso progetto e di cui si sta parlando e quando arriverà vedremo e verificheremo insieme le procedure”, ha spiegato Zingaretti al termine dell’incontro.

“Mi ha fatto piacere questa seconda visita in pochi mesi. E’ stato un incontro molto cordiale – ha detto il governatore – all’insegna della piena disponibilità e voglia di collaborare. Stiamo parlando di un progetto molto importante e collaborare significa essere i garanti della legalità e del rispetto delle norme, del rispetto delle procedure e insieme avere anche la consapevolezza e la volontà di fare in modo che ci siano i tempi più brevi possibili ovviamente coniugando questi 2 aspetti. C’è una grande attesa e un grande impegno ed è giusto mantenere fermi questi due punti: mantenere rispetto delle procedure della legalità e farsi carico nelle forme possibili della velocità delle procedure ancora da fare. Su questo noi ci siamo sempre stati e abbiamo confermato al dottor Pallotta questa impegno” ha aggiunto Zingaretti.